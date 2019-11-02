في واقعة جديدة ضمن سلسلة الفضائح الجنسية التي هزت جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة؛ اعتقل جيش الاحتلال، أمس الجمعة، ضابطًا برتبة رائد، بتهمة التحرُّش جنسيًّا بفتيات مجنّدات يؤدّين الخدمة تحت إمرته، واغتصابهنّ. وتابع جيش الاحتلال في بيان له أن الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، متهم أيضًا بارتكاب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، وقرّرت محكمة عسكرية تمديد فترة احتجازه حتى الثلاثاء المقبل. ووفقًا لـ"روسيا اليوم": فإنه قبل أسبوع فقط، اضطرّ قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال شاي الباز، إلى ترك منصبه بعدما وُجهت له شبهات بالتحرّش جنسيًّا بالمجندات.

واقعة مكرّرة.. اعتقال ضابط إسرائيلي لتحرّشه بالمجنّدات واغتصابهنّ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-02 في واقعة جديدة ضمن سلسلة الفضائح الجنسية التي هزت جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة؛ اعتقل جيش الاحتلال، أمس الجمعة، ضابطًا برتبة رائد، بتهمة التحرُّش جنسيًّا بفتيات مجنّدات يؤدّين الخدمة تحت إمرته، واغتصابهنّ.



وتابع جيش الاحتلال في بيان له أن الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، متهم أيضًا بارتكاب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، وقرّرت محكمة عسكرية تمديد فترة احتجازه حتى الثلاثاء المقبل.



ووفقًا لـ"روسيا اليوم": فإنه قبل أسبوع فقط، اضطرّ قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال شاي الباز، إلى ترك منصبه بعدما وُجهت له شبهات بالتحرّش جنسيًّا بالمجندات.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 11:40 AM

واقعة مكرّرة.. اعتقال ضابط إسرائيلي لتحرّشه بالمجنّدات واغتصابهنّ بعد أسبوع من فضيحة استقالة قائد العمليات البحرية بتهم مماثلة





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في واقعة جديدة ضمن سلسلة الفضائح الجنسية التي هزت جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة؛ اعتقل جيش الاحتلال، أمس الجمعة، ضابطًا برتبة رائد، بتهمة التحرُّش جنسيًّا بفتيات مجنّدات يؤدّين الخدمة تحت إمرته، واغتصابهنّ.



وتابع جيش الاحتلال في بيان له أن الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، متهم أيضًا بارتكاب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، وقرّرت محكمة عسكرية تمديد فترة احتجازه حتى الثلاثاء المقبل.



ووفقًا لـ"روسيا اليوم": فإنه قبل أسبوع فقط، اضطرّ قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال شاي الباز، إلى ترك منصبه بعدما وُجهت له شبهات بالتحرّش جنسيًّا بالمجندات.