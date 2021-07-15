النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخطوط" توفر 4 رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا.. أسبوعيًا

مع تقديم باقة من الخدمات وفق أعلى معايير الضيافة

تواصل الخطوط السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والمنتظمة على مدار العام بين المملكة وأثينا انطلاقاً من مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمعدل أربع رحلات أسبوعية على طائرات من طراز A320 بسعة مقعدية تبلغ (440) مقعدًا في الأسبوع.

وتعدّ أثينا من أحدث وجهات "السعودية" على خارطة شبكة رحلاتها الدولية التي تصل إلى أربع قارات حول العالم.

ومنذ بدء التشغيل إلى أثينا منتصف عام 2019م، سُيرت حوالي (350) رحلة في الاتجاهين بينما نقلت أكثر أن 22,300 ضيف، كما أن جدول الرحلات والظروف التشغيلية تراجع بشكل دائم من قبل فريق متخصص في هذا المجال، وذلك من أجل بحث إمكانية زيادة الرحلات والسعة المقعدية لتلبية المتطلبات.

وتقدم الخطوط السعودية على الرحلات المتجهة إلى أثينا، باقة من الخدمات وفق أعلى معايير الضيافة، مما يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط الناقل الوطني بضيوفها.

وتوفر الخطوط السعودية عبر برنامجها السياحي "عطلات السعودية" أكثر من (350) باقة إلى أثينا ضمن باقة الخدمات المتكاملة من رحلات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية.

وتساعد المنصة الإلكترونية للبرنامج الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية، كما يتيح البرنامج للضيوف حرية الاختيار بين العطلات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلة خاصة حسب رغبة الضيف.

ويتميز الحجز عبر الموقع بسرعة وسلاسة عملية البحث بين المنتجات المتاحة، والاختيار بين الأسعار التنافسية إضافة إلى سهولة السداد الفوري بعد الانتهاء من عملية الحجز.

ويمكن للمهتمين الحصول على باقات أثينا الترويجية عبر البوابة saudia.com أو تطبيق الهاتف الجوال، إلى جانب مجموعةٍ واسعةٍ من باقات الرحلات الجوية والفنادق عبر موقع السعودية للعطلات saudiaholidays.com.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخطوط" توفر 4 رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا.. أسبوعيًا
سبق

تواصل الخطوط السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والمنتظمة على مدار العام بين المملكة وأثينا انطلاقاً من مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمعدل أربع رحلات أسبوعية على طائرات من طراز A320 بسعة مقعدية تبلغ (440) مقعدًا في الأسبوع.

وتعدّ أثينا من أحدث وجهات "السعودية" على خارطة شبكة رحلاتها الدولية التي تصل إلى أربع قارات حول العالم.

ومنذ بدء التشغيل إلى أثينا منتصف عام 2019م، سُيرت حوالي (350) رحلة في الاتجاهين بينما نقلت أكثر أن 22,300 ضيف، كما أن جدول الرحلات والظروف التشغيلية تراجع بشكل دائم من قبل فريق متخصص في هذا المجال، وذلك من أجل بحث إمكانية زيادة الرحلات والسعة المقعدية لتلبية المتطلبات.

وتقدم الخطوط السعودية على الرحلات المتجهة إلى أثينا، باقة من الخدمات وفق أعلى معايير الضيافة، مما يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط الناقل الوطني بضيوفها.

وتوفر الخطوط السعودية عبر برنامجها السياحي "عطلات السعودية" أكثر من (350) باقة إلى أثينا ضمن باقة الخدمات المتكاملة من رحلات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية.

وتساعد المنصة الإلكترونية للبرنامج الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية، كما يتيح البرنامج للضيوف حرية الاختيار بين العطلات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلة خاصة حسب رغبة الضيف.

ويتميز الحجز عبر الموقع بسرعة وسلاسة عملية البحث بين المنتجات المتاحة، والاختيار بين الأسعار التنافسية إضافة إلى سهولة السداد الفوري بعد الانتهاء من عملية الحجز.

ويمكن للمهتمين الحصول على باقات أثينا الترويجية عبر البوابة saudia.com أو تطبيق الهاتف الجوال، إلى جانب مجموعةٍ واسعةٍ من باقات الرحلات الجوية والفنادق عبر موقع السعودية للعطلات saudiaholidays.com.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
04:59 PM

"الخطوط" توفر 4 رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا.. أسبوعيًا

مع تقديم باقة من الخدمات وفق أعلى معايير الضيافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
832

تواصل الخطوط السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والمنتظمة على مدار العام بين المملكة وأثينا انطلاقاً من مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمعدل أربع رحلات أسبوعية على طائرات من طراز A320 بسعة مقعدية تبلغ (440) مقعدًا في الأسبوع.

وتعدّ أثينا من أحدث وجهات "السعودية" على خارطة شبكة رحلاتها الدولية التي تصل إلى أربع قارات حول العالم.

ومنذ بدء التشغيل إلى أثينا منتصف عام 2019م، سُيرت حوالي (350) رحلة في الاتجاهين بينما نقلت أكثر أن 22,300 ضيف، كما أن جدول الرحلات والظروف التشغيلية تراجع بشكل دائم من قبل فريق متخصص في هذا المجال، وذلك من أجل بحث إمكانية زيادة الرحلات والسعة المقعدية لتلبية المتطلبات.

وتقدم الخطوط السعودية على الرحلات المتجهة إلى أثينا، باقة من الخدمات وفق أعلى معايير الضيافة، مما يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط الناقل الوطني بضيوفها.

وتوفر الخطوط السعودية عبر برنامجها السياحي "عطلات السعودية" أكثر من (350) باقة إلى أثينا ضمن باقة الخدمات المتكاملة من رحلات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية.

وتساعد المنصة الإلكترونية للبرنامج الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية، كما يتيح البرنامج للضيوف حرية الاختيار بين العطلات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلة خاصة حسب رغبة الضيف.

ويتميز الحجز عبر الموقع بسرعة وسلاسة عملية البحث بين المنتجات المتاحة، والاختيار بين الأسعار التنافسية إضافة إلى سهولة السداد الفوري بعد الانتهاء من عملية الحجز.

ويمكن للمهتمين الحصول على باقات أثينا الترويجية عبر البوابة saudia.com أو تطبيق الهاتف الجوال، إلى جانب مجموعةٍ واسعةٍ من باقات الرحلات الجوية والفنادق عبر موقع السعودية للعطلات saudiaholidays.com.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة