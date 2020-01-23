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"الربيعة" يكرم صحة نجران لحصدها 3 جوائز بحملة التطوع

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس؛ الشؤون الصحية بمنطقة نجران، في حفل جائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩م.

وكانت "صحة نجران" قد حصدت 3 جوائز في مسارات التميز لحملة "تطوعي صحة3"، في مقدمتها التميز في أفضل تغطية إعلامية لفعاليات اليوم العالمي للتطوع، فيما جاءت جائزة التميز في مسار المستشفيات من نصيب مستشفى حبونا العام، وحقّقت إدارة التواصل جائزة التميُّز في مسار الإدارات، وذلك خلال تنفيذ حملة تطوعي صحة 3، التي نفّذها منسوبو وزارة الصحة على مستوى المملكة.

يشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، نفّذت 1800 مبادرة تطوعية بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع في 5 ديسمبر 2019، تحت شعار تطوعي صحة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 4713 متطوعًا من منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة يمثّلون 94 منشأة صحية، وبواقع 5 آلاف ساعة تطوعية داخل أسوار القطاعات الصحية وخارجها، تتضمن مبادرات توعوية وصحية وعلاجية ووقائية؛ لتعزيز صحة المجتمع.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة صحة نجران اليوم العالمي للتطوع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الربيعة" يكرم صحة نجران لحصدها 3 جوائز بحملة التطوع
سبق

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس؛ الشؤون الصحية بمنطقة نجران، في حفل جائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩م.

وكانت "صحة نجران" قد حصدت 3 جوائز في مسارات التميز لحملة "تطوعي صحة3"، في مقدمتها التميز في أفضل تغطية إعلامية لفعاليات اليوم العالمي للتطوع، فيما جاءت جائزة التميز في مسار المستشفيات من نصيب مستشفى حبونا العام، وحقّقت إدارة التواصل جائزة التميُّز في مسار الإدارات، وذلك خلال تنفيذ حملة تطوعي صحة 3، التي نفّذها منسوبو وزارة الصحة على مستوى المملكة.

يشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، نفّذت 1800 مبادرة تطوعية بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع في 5 ديسمبر 2019، تحت شعار تطوعي صحة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 4713 متطوعًا من منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة يمثّلون 94 منشأة صحية، وبواقع 5 آلاف ساعة تطوعية داخل أسوار القطاعات الصحية وخارجها، تتضمن مبادرات توعوية وصحية وعلاجية ووقائية؛ لتعزيز صحة المجتمع.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:51 PM

"الربيعة" يكرم صحة نجران لحصدها 3 جوائز بحملة التطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس؛ الشؤون الصحية بمنطقة نجران، في حفل جائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩م.

وكانت "صحة نجران" قد حصدت 3 جوائز في مسارات التميز لحملة "تطوعي صحة3"، في مقدمتها التميز في أفضل تغطية إعلامية لفعاليات اليوم العالمي للتطوع، فيما جاءت جائزة التميز في مسار المستشفيات من نصيب مستشفى حبونا العام، وحقّقت إدارة التواصل جائزة التميُّز في مسار الإدارات، وذلك خلال تنفيذ حملة تطوعي صحة 3، التي نفّذها منسوبو وزارة الصحة على مستوى المملكة.

يشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، نفّذت 1800 مبادرة تطوعية بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع في 5 ديسمبر 2019، تحت شعار تطوعي صحة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 4713 متطوعًا من منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة يمثّلون 94 منشأة صحية، وبواقع 5 آلاف ساعة تطوعية داخل أسوار القطاعات الصحية وخارجها، تتضمن مبادرات توعوية وصحية وعلاجية ووقائية؛ لتعزيز صحة المجتمع.

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