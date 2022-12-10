النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سكري القصيم" يقسو على الاتفاق برباعية

في الجولة 13 من دوري المحترفين

تغلب فريق التعاون على ضيفه الاتفاق بنتيجة ٤-٠ ضمن الجولة ١٣ من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.


ووضع الحاج كمارا -من سيراليون- التعاون في المقدمة في الدقيقة ٣٣، وانتظر التعاون حتى الدقيقة ٧٧ ليعزز تقدمه بهدف نايف هزازي من ضربة رأس، وبنفس الطريقة أضاف البرتغالي ريكاردو ماتشادو، الهدف الثالث عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس ليضعها برأسه في مرمى الاتفاق، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الدقيقة السابعة والتسعين سجل عصام الحضري الهدف الرابع للتعاون من ركلة جزاء.


وبات رصيد التعاون ١٦ نقطة، من ١٣ مباراة في المركز السابع، بينما ظل الاتفاق في المركز ١٣ وقبل الأخير برصيد ١١ نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"سكري القصيم" يقسو على الاتفاق برباعية
سبق

تغلب فريق التعاون على ضيفه الاتفاق بنتيجة ٤-٠ ضمن الجولة ١٣ من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.


ووضع الحاج كمارا -من سيراليون- التعاون في المقدمة في الدقيقة ٣٣، وانتظر التعاون حتى الدقيقة ٧٧ ليعزز تقدمه بهدف نايف هزازي من ضربة رأس، وبنفس الطريقة أضاف البرتغالي ريكاردو ماتشادو، الهدف الثالث عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس ليضعها برأسه في مرمى الاتفاق، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الدقيقة السابعة والتسعين سجل عصام الحضري الهدف الرابع للتعاون من ركلة جزاء.


وبات رصيد التعاون ١٦ نقطة، من ١٣ مباراة في المركز السابع، بينما ظل الاتفاق في المركز ١٣ وقبل الأخير برصيد ١١ نقطة.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
09:05 PM

"سكري القصيم" يقسو على الاتفاق برباعية

في الجولة 13 من دوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
2,154

تغلب فريق التعاون على ضيفه الاتفاق بنتيجة ٤-٠ ضمن الجولة ١٣ من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.


ووضع الحاج كمارا -من سيراليون- التعاون في المقدمة في الدقيقة ٣٣، وانتظر التعاون حتى الدقيقة ٧٧ ليعزز تقدمه بهدف نايف هزازي من ضربة رأس، وبنفس الطريقة أضاف البرتغالي ريكاردو ماتشادو، الهدف الثالث عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس ليضعها برأسه في مرمى الاتفاق، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الدقيقة السابعة والتسعين سجل عصام الحضري الهدف الرابع للتعاون من ركلة جزاء.


وبات رصيد التعاون ١٦ نقطة، من ١٣ مباراة في المركز السابع، بينما ظل الاتفاق في المركز ١٣ وقبل الأخير برصيد ١١ نقطة.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,105

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة