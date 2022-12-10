"سكري القصيم" يقسو على الاتفاق برباعية

في الجولة 13 من دوري المحترفين

تغلب فريق التعاون على ضيفه الاتفاق بنتيجة ٤-٠ ضمن الجولة ١٣ من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.



ووضع الحاج كمارا -من سيراليون- التعاون في المقدمة في الدقيقة ٣٣، وانتظر التعاون حتى الدقيقة ٧٧ ليعزز تقدمه بهدف نايف هزازي من ضربة رأس، وبنفس الطريقة أضاف البرتغالي ريكاردو ماتشادو، الهدف الثالث عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس ليضعها برأسه في مرمى الاتفاق، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الدقيقة السابعة والتسعين سجل عصام الحضري الهدف الرابع للتعاون من ركلة جزاء.



وبات رصيد التعاون ١٦ نقطة، من ١٣ مباراة في المركز السابع، بينما ظل الاتفاق في المركز ١٣ وقبل الأخير برصيد ١١ نقطة.

