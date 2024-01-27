آخر بيانات الأرصاد: التبريد يزداد من غد والصغرى من 4 إلى 2 تحت الصفر

على عدد من المناطق ويستمر للسبت.. وأخرى تواعد رياحًا سطحية مثيرة للغبار

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم: إنه من المتوقع أن يزداد التبريد من غد الخميس إلى السبت على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة، لتكون درجة الحرارة الصغرى من (-4 إلى -2) تحت الصفر.

وتوقّع المركز أن يوم غد الخميس سيشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.

وقال المركز: إن الحالة ستمتد لتشمل الشرقية والقصيم والرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.