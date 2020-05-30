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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 60 ألفاً

بعد أن أعلنت "الصحة" عن 1870 حالة تعافٍ جديدة

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ60 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 58883 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 58883 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1870 حالة تعافٍ جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 60 ألفاً
سبق

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ60 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 58883 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 58883 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1870 حالة تعافٍ جديدة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
03:39 PM

متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 60 ألفاً

بعد أن أعلنت "الصحة" عن 1870 حالة تعافٍ جديدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
4,265

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ60 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 58883 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 58883 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1870 حالة تعافٍ جديدة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,640
91 مليار ..

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