طفلة "مصرية" توجّه رسالة كوميدية لـ "محمد صلاح" في مباراة تونس

طالبته بالتسجيل لتذهب لأن لديها واجباً مدرسياً واللاعب يرد

رصدت الكاميرات الناقلة لمباراة مصر وتونس ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية، قيام طفلة مصرية موجودة في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، بتوجيه رسالة كوميدية للاعب محمد صلاح.

ورفعت الطفلة لافتة مكتوباً عليها: "سجل يا صلاح من فضلك، أريد العودة للمنزل، لديّ واجب مدرسي أود كتابته".

وبعد نهاية المباراة، ردّ النجم المصري بشكلٍ مباشرٍ على اللافتة، قائلاً عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد حاولت فعلاً من أجل أن تغادري مبكراً، وأنا أعتذر لأنني أبقيتك هنا حتى الدقيقة الأخيرة.. آمل أن مدرستك ستتفهم الوضع غداً".

وكان صلاح هو اللاعب الأهم في مواجهة تونس؛ حيث صنع هدفاً وسجّل الآخر في الدقيقة 90 ليحوّل التعادل إلى فوز للمنتخب المصري بنتيجة 3 / 2.