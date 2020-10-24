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بدءاً من الغد.. "ساما" تطرح ورقة فئة الـ20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

جنباً إلى جنب مع الأوراق المتداولة.. وتمت طباعتها وفق أحدث المعايير

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للجمهور الكريم عن عزمها طرح فئة العشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1/ 7/ 1379هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد أن فئة العشرين ريالاً التذكارية سوف يتم طرحها وتداولها ابتداءً من يوم الأحد 8/ 3/ 1442هـ الموافق 25/ 10/ 2020م، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، مبينة أنها تتميز بالكثير من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين.

ولفتت إلى أن تصميم ورقة فئة العشرين ريالاً تضمّن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على وجه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد، فيما تضمّن ظهر الورقة خريطة العالم موضح عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف.

وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

وللحصول على المزيد من المعلومات؛ يمكن الرجوع لموقع المؤسسة الإلكتروني: www.sama.gov.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدءاً من الغد.. "ساما" تطرح ورقة فئة الـ20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للجمهور الكريم عن عزمها طرح فئة العشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1/ 7/ 1379هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد أن فئة العشرين ريالاً التذكارية سوف يتم طرحها وتداولها ابتداءً من يوم الأحد 8/ 3/ 1442هـ الموافق 25/ 10/ 2020م، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، مبينة أنها تتميز بالكثير من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين.

ولفتت إلى أن تصميم ورقة فئة العشرين ريالاً تضمّن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على وجه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد، فيما تضمّن ظهر الورقة خريطة العالم موضح عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف.

وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

وللحصول على المزيد من المعلومات؛ يمكن الرجوع لموقع المؤسسة الإلكتروني: www.sama.gov.sa

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
07:28 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
08:20 PM

بدءاً من الغد.. "ساما" تطرح ورقة فئة الـ20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

جنباً إلى جنب مع الأوراق المتداولة.. وتمت طباعتها وفق أحدث المعايير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للجمهور الكريم عن عزمها طرح فئة العشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1/ 7/ 1379هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد أن فئة العشرين ريالاً التذكارية سوف يتم طرحها وتداولها ابتداءً من يوم الأحد 8/ 3/ 1442هـ الموافق 25/ 10/ 2020م، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، مبينة أنها تتميز بالكثير من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين.

ولفتت إلى أن تصميم ورقة فئة العشرين ريالاً تضمّن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على وجه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد، فيما تضمّن ظهر الورقة خريطة العالم موضح عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف.

وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

وللحصول على المزيد من المعلومات؛ يمكن الرجوع لموقع المؤسسة الإلكتروني: www.sama.gov.sa

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