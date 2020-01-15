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خادم الحرمين يوافق على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب

تجديد عضوية بعض الأعضاء وتعيين آخرين جدد من الخبراء والمختصين

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، تضمنت تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين.

وشملت الموافقة على تجديد عضوية كلٍ من (الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتور زهير بن صلاح العبدالجبار، والدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي) لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تضمنت الموافقة على تعيين كلٍ من (الدكتورة ايمان بنت هباس المطيري، والدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور أيمن بن أسعد عبده) كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة.

ورفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عموماً ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصاً، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما.

وأكد "العيسى" حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوافق على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، تضمنت تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين.

وشملت الموافقة على تجديد عضوية كلٍ من (الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتور زهير بن صلاح العبدالجبار، والدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي) لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تضمنت الموافقة على تعيين كلٍ من (الدكتورة ايمان بنت هباس المطيري، والدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور أيمن بن أسعد عبده) كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة.

ورفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عموماً ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصاً، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما.

وأكد "العيسى" حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
11:48 PM

خادم الحرمين يوافق على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب

تجديد عضوية بعض الأعضاء وتعيين آخرين جدد من الخبراء والمختصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، تضمنت تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين.

وشملت الموافقة على تجديد عضوية كلٍ من (الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتور زهير بن صلاح العبدالجبار، والدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي) لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تضمنت الموافقة على تعيين كلٍ من (الدكتورة ايمان بنت هباس المطيري، والدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور أيمن بن أسعد عبده) كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة.

ورفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عموماً ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصاً، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما.

وأكد "العيسى" حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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