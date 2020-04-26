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وزارة الدفاع الروسية: إصابة 874 عسكريًّا بكورونا خلال شهر

قالت: حالة 4 منهم خطرة وتم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تسجيل إصابة 874 عسكريًّا بفيروس كورونا منذ 26 مارس.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها اليوم، أن حالة 4 من المصابين خطرة، وأنه تم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي، فيما 15 آخرون في حالة متوسطة الخطورة، والباقون لم تظهر عليهم أعراض المرض السريرية.

ووفق "روسيا اليوم": أضافت الوزارة أنه يوجد 314 مريضًا في المستشفيات العسكرية، و175 يخضعون للعزل الذاتي في أماكن الخدمة، و6 في المؤسسات الطبية المدنية، و379 في منازلهم.

كما أصيب بالفيروس 779 طالبًا ومستمعًا في الجامعات العسكرية، و192 معلمًا وتلميذًا في المؤسسات العسكرية قبل الجامعية، فيما أصيب 245 شخصًا بين الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الروسي.

وزارة الدفاع الروسية فيروس كورونا الجديد

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وزارة الدفاع الروسية: إصابة 874 عسكريًّا بكورونا خلال شهر
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تسجيل إصابة 874 عسكريًّا بفيروس كورونا منذ 26 مارس.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها اليوم، أن حالة 4 من المصابين خطرة، وأنه تم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي، فيما 15 آخرون في حالة متوسطة الخطورة، والباقون لم تظهر عليهم أعراض المرض السريرية.

ووفق "روسيا اليوم": أضافت الوزارة أنه يوجد 314 مريضًا في المستشفيات العسكرية، و175 يخضعون للعزل الذاتي في أماكن الخدمة، و6 في المؤسسات الطبية المدنية، و379 في منازلهم.

كما أصيب بالفيروس 779 طالبًا ومستمعًا في الجامعات العسكرية، و192 معلمًا وتلميذًا في المؤسسات العسكرية قبل الجامعية، فيما أصيب 245 شخصًا بين الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الروسي.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
09:41 PM

وزارة الدفاع الروسية: إصابة 874 عسكريًّا بكورونا خلال شهر

قالت: حالة 4 منهم خطرة وتم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تسجيل إصابة 874 عسكريًّا بفيروس كورونا منذ 26 مارس.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها اليوم، أن حالة 4 من المصابين خطرة، وأنه تم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي، فيما 15 آخرون في حالة متوسطة الخطورة، والباقون لم تظهر عليهم أعراض المرض السريرية.

ووفق "روسيا اليوم": أضافت الوزارة أنه يوجد 314 مريضًا في المستشفيات العسكرية، و175 يخضعون للعزل الذاتي في أماكن الخدمة، و6 في المؤسسات الطبية المدنية، و379 في منازلهم.

كما أصيب بالفيروس 779 طالبًا ومستمعًا في الجامعات العسكرية، و192 معلمًا وتلميذًا في المؤسسات العسكرية قبل الجامعية، فيما أصيب 245 شخصًا بين الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الروسي.

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