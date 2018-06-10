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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

الإجمالي تجاوز 77 ألفاً.. "الصحة" تعلن تعافي 1612 حالة من كورونا

الإصابات الجديد بلغت 3317 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 77 ألف حالة في المملكة؛ وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن حالات التعافي الجديدة بلغت 1612 حالة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية وآخرها يوم أمس.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإجمالي تجاوز 77 ألفاً.. "الصحة" تعلن تعافي 1612 حالة من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 77 ألف حالة في المملكة؛ وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن حالات التعافي الجديدة بلغت 1612 حالة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية وآخرها يوم أمس.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
03:52 PM

الإجمالي تجاوز 77 ألفاً.. "الصحة" تعلن تعافي 1612 حالة من كورونا

الإصابات الجديد بلغت 3317 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
3,653

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 77 ألف حالة في المملكة؛ وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن حالات التعافي الجديدة بلغت 1612 حالة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية وآخرها يوم أمس.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

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