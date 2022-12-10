شاهد.. الفِرق التطوعية تُفاجَأ بحادث على طريق ينبع السريع

تعاملت معها قبل وصول الفِرق الإسعافية

فوجئت الفِرق التطوعية صباح اليوم الجمعة أثناء انتقالها لمدينة ينبع لتفعيل فعاليات التطوع بالواجهة البحرية بوجود حادث على طريق ينبع السريع قبل محافظة بدر، تسبب في إصابة 4 أشخاص. وقد تعاملت الفِرق التطوعية المجهزة مع الحالات.

وأوضح خالد بن مساعد السهلي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أنه أثناء انتقال الفِرق التطوعية لمدينة ينبع لتفعيل فعاليات التطوع بالواجهة البحرية بينبع فوجئت بوجود حادث على طريق ينبع السريع قبل محافظة بدر. وتعاملت الفِرق التطوعية المجهزة مع الحالات، مثل تركيب الجبائر، وإيقاف النزيف، وتركيب المحاليل الوريدية حتى وصول الفِرق الإسعافية.

وأضاف السهلي: تم نقل الحالات من قِبل الفِرق التطوعية والإسعافية إلى مستشفى بدر العام، وكانت الحالات متوسطة الخطورة ما عدا حالة واحدة خطيرة جدًّا.