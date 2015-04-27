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اللواء البسامي: "مركزية مكة" تأثرت بالأمطار وسيتم إعادة جدولة رحلات النقل

قال إنه تم الانتشار الميداني تزامنًا مع المتوقع لكل الأجهزة الأمنية بجميع المحاور

كشف مساعد قائد قوات أمن المرور لشوؤن العمرة اللواء محمد البسامي، أن المنطقة المركزية والدائري الثالث والرابع، تأثرت بموجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة وحدثت تجمعات للمياه في بعض الطرق والمواقع والمحاور الرئيسية.

وتفصيلًا، قال اللواء البسامي للإخبارية إنه من ضمن الخطط التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالأمر (الأرصاد والأمانة) وكان لدينا علم مسبق بها فتم الانتشار الميداني تزامنًا مع المتوقع لكل الأجهزة الأمنية في جميع المحاور.

وأردف اللواء البسامي بأن هناك تواصلًا مع أمانة العاصمة المقدسة لسحب تجمعات المياه الموجودة في الأنفاق والدائري الثالث والرابع وبالقرب من جامعة أم القرى ووادي عرنة ووادي النعمان والحسينية؛ كلها أماكن لتجمعات المياه ونتوقع يكون أثرها قليل جدًّا بوجود شبكة تصاريف السيول بمكة وطبيعتها.

وحول منع الدخول إلى المنطقة المركزية بسبب الأحوال الجوية قال اللواء البسامي: تم التحكم في التدفقات من محطات النقل الأربعة إلى المنطقة المركزية؛ لكننا في إطار إعادة الجدولة بالتنسيق مع وزارة الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللواء البسامي: "مركزية مكة" تأثرت بالأمطار وسيتم إعادة جدولة رحلات النقل
سبق

كشف مساعد قائد قوات أمن المرور لشوؤن العمرة اللواء محمد البسامي، أن المنطقة المركزية والدائري الثالث والرابع، تأثرت بموجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة وحدثت تجمعات للمياه في بعض الطرق والمواقع والمحاور الرئيسية.

وتفصيلًا، قال اللواء البسامي للإخبارية إنه من ضمن الخطط التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالأمر (الأرصاد والأمانة) وكان لدينا علم مسبق بها فتم الانتشار الميداني تزامنًا مع المتوقع لكل الأجهزة الأمنية في جميع المحاور.

وأردف اللواء البسامي بأن هناك تواصلًا مع أمانة العاصمة المقدسة لسحب تجمعات المياه الموجودة في الأنفاق والدائري الثالث والرابع وبالقرب من جامعة أم القرى ووادي عرنة ووادي النعمان والحسينية؛ كلها أماكن لتجمعات المياه ونتوقع يكون أثرها قليل جدًّا بوجود شبكة تصاريف السيول بمكة وطبيعتها.

وحول منع الدخول إلى المنطقة المركزية بسبب الأحوال الجوية قال اللواء البسامي: تم التحكم في التدفقات من محطات النقل الأربعة إلى المنطقة المركزية؛ لكننا في إطار إعادة الجدولة بالتنسيق مع وزارة الحج.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
08:16 PM

اللواء البسامي: "مركزية مكة" تأثرت بالأمطار وسيتم إعادة جدولة رحلات النقل

قال إنه تم الانتشار الميداني تزامنًا مع المتوقع لكل الأجهزة الأمنية بجميع المحاور

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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3,141

كشف مساعد قائد قوات أمن المرور لشوؤن العمرة اللواء محمد البسامي، أن المنطقة المركزية والدائري الثالث والرابع، تأثرت بموجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة وحدثت تجمعات للمياه في بعض الطرق والمواقع والمحاور الرئيسية.

وتفصيلًا، قال اللواء البسامي للإخبارية إنه من ضمن الخطط التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالأمر (الأرصاد والأمانة) وكان لدينا علم مسبق بها فتم الانتشار الميداني تزامنًا مع المتوقع لكل الأجهزة الأمنية في جميع المحاور.

وأردف اللواء البسامي بأن هناك تواصلًا مع أمانة العاصمة المقدسة لسحب تجمعات المياه الموجودة في الأنفاق والدائري الثالث والرابع وبالقرب من جامعة أم القرى ووادي عرنة ووادي النعمان والحسينية؛ كلها أماكن لتجمعات المياه ونتوقع يكون أثرها قليل جدًّا بوجود شبكة تصاريف السيول بمكة وطبيعتها.

وحول منع الدخول إلى المنطقة المركزية بسبب الأحوال الجوية قال اللواء البسامي: تم التحكم في التدفقات من محطات النقل الأربعة إلى المنطقة المركزية؛ لكننا في إطار إعادة الجدولة بالتنسيق مع وزارة الحج.

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