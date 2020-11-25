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ختام ناجح للفصل الدراسي الأول لـ"المتوسطة" و"الثانوية" ورفع النتائج على "نور"

المسيرة اكتملت دون انقطاع.. بالتكامل مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

اختتمت وزارة التعليم، اليوم، الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ بنجاح وتطبيق شامل لخطط العودة الآمنة للمدارس بعد عام ونصف العام من الدراسة "عن بعد"؛ بسبب جائحة كورونا.

وقد حققت الوزارة بالتكامل مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات منظومة تعليمية لإكمال مسيرة التعليم دون انقطاع، وصولاً إلى الشراكة المجتمعية الوثيقة مع الأسر وأولياء الأمور.

وانتظمت العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول وفق التقويم الدراسي الجديد الذي اعتُمِد مع انطلاق العام الدراسي الحالي، حيث كثفت الوزارة جهودها قبل بداية العام الدراسي بمتابعة إدارات التعليم في توفير الإمكانات والاحتياجات كافة، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية.

جاء ذلك بشراكة وتعاون مثمر من كل عناصر المجتمع التعليمي في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والمشرفين والموجهين ومديري المدارس، مع الالتزام بتطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة و"وقاية".

وانتهت اليوم الخميس كل عمليات رصد نتائج الطلبة في الاختبارات وتدقيقها للصفوف والمراحل الدراسية كافة، ورفعها على نظام نور لإصدار الشهادات، وذلك بعد أن أدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها الوزارة، بمتابعة إداراتها ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ختام ناجح للفصل الدراسي الأول لـ"المتوسطة" و"الثانوية" ورفع النتائج على "نور"
سبق

اختتمت وزارة التعليم، اليوم، الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ بنجاح وتطبيق شامل لخطط العودة الآمنة للمدارس بعد عام ونصف العام من الدراسة "عن بعد"؛ بسبب جائحة كورونا.

وقد حققت الوزارة بالتكامل مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات منظومة تعليمية لإكمال مسيرة التعليم دون انقطاع، وصولاً إلى الشراكة المجتمعية الوثيقة مع الأسر وأولياء الأمور.

وانتظمت العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول وفق التقويم الدراسي الجديد الذي اعتُمِد مع انطلاق العام الدراسي الحالي، حيث كثفت الوزارة جهودها قبل بداية العام الدراسي بمتابعة إدارات التعليم في توفير الإمكانات والاحتياجات كافة، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية.

جاء ذلك بشراكة وتعاون مثمر من كل عناصر المجتمع التعليمي في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والمشرفين والموجهين ومديري المدارس، مع الالتزام بتطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة و"وقاية".

وانتهت اليوم الخميس كل عمليات رصد نتائج الطلبة في الاختبارات وتدقيقها للصفوف والمراحل الدراسية كافة، ورفعها على نظام نور لإصدار الشهادات، وذلك بعد أن أدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها الوزارة، بمتابعة إداراتها ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
02:10 PM

ختام ناجح للفصل الدراسي الأول لـ"المتوسطة" و"الثانوية" ورفع النتائج على "نور"

المسيرة اكتملت دون انقطاع.. بالتكامل مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت وزارة التعليم، اليوم، الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ بنجاح وتطبيق شامل لخطط العودة الآمنة للمدارس بعد عام ونصف العام من الدراسة "عن بعد"؛ بسبب جائحة كورونا.

وقد حققت الوزارة بالتكامل مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات منظومة تعليمية لإكمال مسيرة التعليم دون انقطاع، وصولاً إلى الشراكة المجتمعية الوثيقة مع الأسر وأولياء الأمور.

وانتظمت العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول وفق التقويم الدراسي الجديد الذي اعتُمِد مع انطلاق العام الدراسي الحالي، حيث كثفت الوزارة جهودها قبل بداية العام الدراسي بمتابعة إدارات التعليم في توفير الإمكانات والاحتياجات كافة، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية.

جاء ذلك بشراكة وتعاون مثمر من كل عناصر المجتمع التعليمي في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والمشرفين والموجهين ومديري المدارس، مع الالتزام بتطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة و"وقاية".

وانتهت اليوم الخميس كل عمليات رصد نتائج الطلبة في الاختبارات وتدقيقها للصفوف والمراحل الدراسية كافة، ورفعها على نظام نور لإصدار الشهادات، وذلك بعد أن أدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها الوزارة، بمتابعة إداراتها ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات.

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