وزارة الدفاع تعلن عن 26 وظيفة على برنامج المساندة الفنية

وفق مجموعة من الشروط والتقديم عن طريق بوابة التسجيل

أعلنت وزارة الدفاع عن حاجتها لشغل وظائف (مدنية) للسعوديين بنظام التعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية وفق مجموعة من الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد على 35 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- ألا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (جــيــد) ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

5- أن يجتاز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل، وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية.

6- ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة، كم أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

وبينت الوزارة أنه سيكون تقديم الالتحاق عن طريق بوابة التسجيل والقبول على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: (https://smftsjobs.mod.gov.sa)

وخلال الفترة من (6/ 7/ 1441هـ) إلى (12/ 7/ 1441هـ).

* تعبأ الحقول بمنتهى الدقة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ الشروط، وسيتم استبعاد من يثبت عدم دقته بإدخال بياناته.

سيكون إعلان أرقام المقبولين مبدئياً عن طريق الموقع الإلكتروني على رابط التقديم، علماً بأنه (لن يتم النظر في أي طلب إلا من خلال الرابط المشار إليه في هذا الإعلان).