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أمير الجوف يوجّه بسرعة تطبيق "العفو الشرطي" لنزلاء سجون المنطقة

اطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون بالمنطقة ومحافظاتها

اطّلع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتخذة داخل سجون المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده اليوم مع مدير سجون منطقة الجوف بالنيابة، العميد سليم بن قنيفذ العنزي؛ حيث اطمأنّ على سير العمل في سجون المنطقة والأوضاع الصحية لنزلاء السجون بالمنطقة؛ من خلال تنفيذ سجون المنطقة لخطة إدارة الأزمات لديهم بشقيها الصحي والأمني.

ووجّه أمير الجوف بمتابعة إجراءات النزلاء والاستعجال بتطبيق العفو الشرطي من المادة 25، ومن تبقى من محكوميتهم أقل من شهرين، وحفظة كتاب الله.

وأكد خلال الاجتماع تقديم جميع الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للنزلاء للوقاية من فيروس كورونا، وتسهيل عملية تواصلهم مع ذويهم، داعيًا الله للجميع بالتوفيق، وأن يدفع عن بلادنا وعن الجميع هذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد أمير الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يوجّه بسرعة تطبيق "العفو الشرطي" لنزلاء سجون المنطقة
سبق

اطّلع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتخذة داخل سجون المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده اليوم مع مدير سجون منطقة الجوف بالنيابة، العميد سليم بن قنيفذ العنزي؛ حيث اطمأنّ على سير العمل في سجون المنطقة والأوضاع الصحية لنزلاء السجون بالمنطقة؛ من خلال تنفيذ سجون المنطقة لخطة إدارة الأزمات لديهم بشقيها الصحي والأمني.

ووجّه أمير الجوف بمتابعة إجراءات النزلاء والاستعجال بتطبيق العفو الشرطي من المادة 25، ومن تبقى من محكوميتهم أقل من شهرين، وحفظة كتاب الله.

وأكد خلال الاجتماع تقديم جميع الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للنزلاء للوقاية من فيروس كورونا، وتسهيل عملية تواصلهم مع ذويهم، داعيًا الله للجميع بالتوفيق، وأن يدفع عن بلادنا وعن الجميع هذا الوباء.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:03 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:23 PM

أمير الجوف يوجّه بسرعة تطبيق "العفو الشرطي" لنزلاء سجون المنطقة

اطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون بالمنطقة ومحافظاتها

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
1,972

اطّلع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتخذة داخل سجون المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده اليوم مع مدير سجون منطقة الجوف بالنيابة، العميد سليم بن قنيفذ العنزي؛ حيث اطمأنّ على سير العمل في سجون المنطقة والأوضاع الصحية لنزلاء السجون بالمنطقة؛ من خلال تنفيذ سجون المنطقة لخطة إدارة الأزمات لديهم بشقيها الصحي والأمني.

ووجّه أمير الجوف بمتابعة إجراءات النزلاء والاستعجال بتطبيق العفو الشرطي من المادة 25، ومن تبقى من محكوميتهم أقل من شهرين، وحفظة كتاب الله.

وأكد خلال الاجتماع تقديم جميع الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للنزلاء للوقاية من فيروس كورونا، وتسهيل عملية تواصلهم مع ذويهم، داعيًا الله للجميع بالتوفيق، وأن يدفع عن بلادنا وعن الجميع هذا الوباء.

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