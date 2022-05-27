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"بلدية النماص" تعتمد جدول فعاليات صيف المحافظة لهذا العام

برامج متنوعة ثقافية ورياضية وفنية ومهرجان متخصص للأسر المنتجة

أطلقت بلدية النماص جدول فعاليات صيف النماص لهذا العام تحت شعار "مرحباً 1000" في منطقة عسير، وقد اشتمل جدول الفعاليات‏ على برامج متنوعة ثقافية ورياضية وفنية، إضافة إلى مهرجان متخصص للأسر المنتجة والبرامج الإثرائية والإبداعية، والتي حرصت بلدية النماص على توزيعها في عدة مواقع.

وسيكون حفل تدشين الفعاليات ومهرجان التسوق مساء الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ في ساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية النماص أن توجيهات الأمير تركي بن‏ طلال أتت مشددة على تقديم أفضل الخدمات البلدية للسائح والمصطاف، حيث أطلق سموه شعار "مرحبا 1000" في عسير ليكون شعاراً عاماً لصيف هذا العام في كل محافظات المنطقة.

‏من جهته، بيّن مدير البرامج والفعاليات عارف جمعان أن هذا العام سيكون مختلفاً بشكل كبير من حيث تنوع البرامج التي تواكب تطلعات أمير منطقة عسير، والتي تواكب أيضاً تحقيق رؤية ٢٠٣٠ فيما يتعلق بتنوع البرامج والفعاليات، وأن تصب جميعها في تقديم ما يثري ويفيد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية النماص" تعتمد جدول فعاليات صيف المحافظة لهذا العام
سبق

أطلقت بلدية النماص جدول فعاليات صيف النماص لهذا العام تحت شعار "مرحباً 1000" في منطقة عسير، وقد اشتمل جدول الفعاليات‏ على برامج متنوعة ثقافية ورياضية وفنية، إضافة إلى مهرجان متخصص للأسر المنتجة والبرامج الإثرائية والإبداعية، والتي حرصت بلدية النماص على توزيعها في عدة مواقع.

وسيكون حفل تدشين الفعاليات ومهرجان التسوق مساء الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ في ساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية النماص أن توجيهات الأمير تركي بن‏ طلال أتت مشددة على تقديم أفضل الخدمات البلدية للسائح والمصطاف، حيث أطلق سموه شعار "مرحبا 1000" في عسير ليكون شعاراً عاماً لصيف هذا العام في كل محافظات المنطقة.

‏من جهته، بيّن مدير البرامج والفعاليات عارف جمعان أن هذا العام سيكون مختلفاً بشكل كبير من حيث تنوع البرامج التي تواكب تطلعات أمير منطقة عسير، والتي تواكب أيضاً تحقيق رؤية ٢٠٣٠ فيما يتعلق بتنوع البرامج والفعاليات، وأن تصب جميعها في تقديم ما يثري ويفيد.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
04:01 PM

"بلدية النماص" تعتمد جدول فعاليات صيف المحافظة لهذا العام

برامج متنوعة ثقافية ورياضية وفنية ومهرجان متخصص للأسر المنتجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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أطلقت بلدية النماص جدول فعاليات صيف النماص لهذا العام تحت شعار "مرحباً 1000" في منطقة عسير، وقد اشتمل جدول الفعاليات‏ على برامج متنوعة ثقافية ورياضية وفنية، إضافة إلى مهرجان متخصص للأسر المنتجة والبرامج الإثرائية والإبداعية، والتي حرصت بلدية النماص على توزيعها في عدة مواقع.

وسيكون حفل تدشين الفعاليات ومهرجان التسوق مساء الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ في ساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية النماص أن توجيهات الأمير تركي بن‏ طلال أتت مشددة على تقديم أفضل الخدمات البلدية للسائح والمصطاف، حيث أطلق سموه شعار "مرحبا 1000" في عسير ليكون شعاراً عاماً لصيف هذا العام في كل محافظات المنطقة.

‏من جهته، بيّن مدير البرامج والفعاليات عارف جمعان أن هذا العام سيكون مختلفاً بشكل كبير من حيث تنوع البرامج التي تواكب تطلعات أمير منطقة عسير، والتي تواكب أيضاً تحقيق رؤية ٢٠٣٠ فيما يتعلق بتنوع البرامج والفعاليات، وأن تصب جميعها في تقديم ما يثري ويفيد.

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