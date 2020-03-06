الجوف اليمنية .. مطالب بالتحقيق في جرائم الحوثيين ضد المنشآت الطبية

الميليشيات أحرقت سكن الأطباء بهيئة المستشفى ونهبت مخازن مكتب الصحة

ندّدت السلطات الصحية في محافظة الجوف اليمنية، بانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للقطاع الصحي في المحافظة.

وقال مكتب الصحة بالجوف في بيان: الميليشيات الحوثية الانقلابية قامت بإحراق سكن الأطباء بهيئة مستشفى الجوف، ونهبت مخازن مكتب الصحة والمستشفى والعبث بمحتوياته وأغلقت مستشفى الحزم، وحوّلت المباني الصحية إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية، محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وأشار المكتب إلى أن إغلاق المرافق الصحية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية يهدّد حياة المدنيين؛ ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن.

ودعا البيان المنظمات الدولية، إلى توثيق هذه الجرائم وإدانة هذه الممارسات والعمل على التحقيق فيها بما يسهم في الحد منها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مطالباً في السياق نفسه بإجراءات كفيلة لحماية المنشآت الصحية من انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.