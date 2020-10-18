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متحدث "الصحة": الالتزام بالإجراءات الوقائية واجب ديني ثم وطني.. سيحمينا من موجة كورونا الثانية

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا بالسعودية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:‫ حفظُ الله سبحانه وتعالى، ثم تقيُّد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة؛ لذلك من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية التي تُسهم -بإذن الله- في عدم تسجيل موجة ثانية بالسعودية، وحفظ حياة المجتمع.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": الالتزام بالإجراءات الوقائية واجب ديني ثم وطني.. سيحمينا من موجة كورونا الثانية
سبق

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا بالسعودية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:‫ حفظُ الله سبحانه وتعالى، ثم تقيُّد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة؛ لذلك من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية التي تُسهم -بإذن الله- في عدم تسجيل موجة ثانية بالسعودية، وحفظ حياة المجتمع.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:31 PM

متحدث "الصحة": الالتزام بالإجراءات الوقائية واجب ديني ثم وطني.. سيحمينا من موجة كورونا الثانية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,006

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا بالسعودية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:‫ حفظُ الله سبحانه وتعالى، ثم تقيُّد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة؛ لذلك من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية التي تُسهم -بإذن الله- في عدم تسجيل موجة ثانية بالسعودية، وحفظ حياة المجتمع.

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