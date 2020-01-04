بالفيديو.. لحظة "قتل سليماني" قرب مطار بغداد

سجلته كاميرا مراقبة خاصة بالمطار

بثت وسائل إعلام عراقية لقطاتٍ تُظهر لحظة قصف موكب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مهندس ميليشيات طهران في المنطقة، الذي قُتل في عملية أميركية قرب مطار بغداد.



ونشرت قناة "العهد" العراقية على حسابها في موقع "تويتر"، مساء الجمعة؛ مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة خاصة بالمطار، ومدته 12 ثانية فقط، حسب "سكاي نيوز عربية".



وتظهر اللقطات لحظة وميض انفجار قوي بجانب جدار المطار، ثم اشتعال النيران في المكان.



ويتشابه المكان الذي رصده الفيديو كثيرًا مع صور أخرى نُشرت في وقت سابق لعملية الاستهداف، وتظهر سيارات في موكب سليماني محترقة بجانب جدار.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن قتل سليماني، الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أميركية.



وقُتل في القصف أيضًا أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.



وذكرت مصادر أمنية عراقية أن موكب سليماني والمهندس المؤلف من مركبتين، تعرض لقصف بصواريخ من طائرة أميركية مسيرة، لحظة خروجه من المطار.



وكشف مسؤولان في المطار أن جثة سليماني كانت ممزقة من جراء النيران التي أحدثتها الصواريخ الأميركية، في حين لم يتم العثور على جثة المهندس.



وقال سياسي عراقي كبير: إنه تم التعرف على جثة سليماني المحترقة من خلال الخاتم الذي كان يرتديه دومًا.



وكان سليماني وصل إلى مطار بغداد لتوه قادمًا من سوريا أو لبنان، بحسب ما قالت مصادر عراقية وإيرانية.

