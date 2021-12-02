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في جدة التاريخية.. هيئة فنون الطهي تنظم "مهرجان فيست للطعام السعودي"

7 ديسمبر الجاري.. بالتزامن مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت هيئة فنون الطهي اليوم إطلاق مهرجان "فيست للطعام السعودي" السنوي خلال المدة من 7 إلى 15 ديسمبر 2021م في جدة التاريخية، وذلك بالتزامن مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بهدف الاحتفاء بالتراث الوطني للأطعمة من خلال تقديم تجارب تعليمية تثقيفية لجميع الفئات المجتمعية.
ويتكون المهرجان من أربعة مسارات رئيسة تركز على المطبخ السعودي من محاور متعددة، حيث خُصص المسار الأول في النسخة الأولى من المهرجان لتراث فنون الطهي للمناطق المطلة على ضفاف البحر الأحمر (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان، وعسير)، وسيقدم للزوار تذوق المكوّنات والوصفات التي تشتهر بها هذه المناطق وتجربة منتجاتها، والتعرّف على تراثها، أما المسار الثاني فيتضمن عروضاً تعليمية وتثقيفية، وفعاليات تمزج بين الموسيقى والطعام، إضافة إلى جلسات حوارية مع خبراء الطهي، فيما يحتوي المسار الثالث على متجر لبيع كتب الطهي، وسوقاً لبيع منتجاتٍ بِهويّة المهرجان، كما يتضمن المسار الرابع منطقةً للمطاعم تحتوي على مطعام وعربات الأطعمة التي تقدّم أكثر من 35 مفهوماً من الأطباق التراثية السعودية للزوّار.
وتسعى الهيئة عبر تنظيمها لمهرجان "فيست للطعام السعودي" إلى توفير منصة محلية تحتفي بفنون الطهي السعودية، وتقدمها بوصفها منتجات ثقافية ذات دلالات حضارية مهمة، تعكس ثراء وعمق وتنوع المطبخ السعودي في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب ما يقدمه المهرجان من مساحات تمكينية للطهاة والطاهيات السعوديين لعرض منتجاتهم ومهاراتهم، والإسهام في تقديم محتوى تعليمي تثقيفي وترفيهي لجميع فئات المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في جدة التاريخية.. هيئة فنون الطهي تنظم "مهرجان فيست للطعام السعودي"
سبق

أعلنت هيئة فنون الطهي اليوم إطلاق مهرجان "فيست للطعام السعودي" السنوي خلال المدة من 7 إلى 15 ديسمبر 2021م في جدة التاريخية، وذلك بالتزامن مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بهدف الاحتفاء بالتراث الوطني للأطعمة من خلال تقديم تجارب تعليمية تثقيفية لجميع الفئات المجتمعية.
ويتكون المهرجان من أربعة مسارات رئيسة تركز على المطبخ السعودي من محاور متعددة، حيث خُصص المسار الأول في النسخة الأولى من المهرجان لتراث فنون الطهي للمناطق المطلة على ضفاف البحر الأحمر (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان، وعسير)، وسيقدم للزوار تذوق المكوّنات والوصفات التي تشتهر بها هذه المناطق وتجربة منتجاتها، والتعرّف على تراثها، أما المسار الثاني فيتضمن عروضاً تعليمية وتثقيفية، وفعاليات تمزج بين الموسيقى والطعام، إضافة إلى جلسات حوارية مع خبراء الطهي، فيما يحتوي المسار الثالث على متجر لبيع كتب الطهي، وسوقاً لبيع منتجاتٍ بِهويّة المهرجان، كما يتضمن المسار الرابع منطقةً للمطاعم تحتوي على مطعام وعربات الأطعمة التي تقدّم أكثر من 35 مفهوماً من الأطباق التراثية السعودية للزوّار.
وتسعى الهيئة عبر تنظيمها لمهرجان "فيست للطعام السعودي" إلى توفير منصة محلية تحتفي بفنون الطهي السعودية، وتقدمها بوصفها منتجات ثقافية ذات دلالات حضارية مهمة، تعكس ثراء وعمق وتنوع المطبخ السعودي في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب ما يقدمه المهرجان من مساحات تمكينية للطهاة والطاهيات السعوديين لعرض منتجاتهم ومهاراتهم، والإسهام في تقديم محتوى تعليمي تثقيفي وترفيهي لجميع فئات المجتمع.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:38 PM

في جدة التاريخية.. هيئة فنون الطهي تنظم "مهرجان فيست للطعام السعودي"

7 ديسمبر الجاري.. بالتزامن مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت هيئة فنون الطهي اليوم إطلاق مهرجان "فيست للطعام السعودي" السنوي خلال المدة من 7 إلى 15 ديسمبر 2021م في جدة التاريخية، وذلك بالتزامن مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بهدف الاحتفاء بالتراث الوطني للأطعمة من خلال تقديم تجارب تعليمية تثقيفية لجميع الفئات المجتمعية.
ويتكون المهرجان من أربعة مسارات رئيسة تركز على المطبخ السعودي من محاور متعددة، حيث خُصص المسار الأول في النسخة الأولى من المهرجان لتراث فنون الطهي للمناطق المطلة على ضفاف البحر الأحمر (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان، وعسير)، وسيقدم للزوار تذوق المكوّنات والوصفات التي تشتهر بها هذه المناطق وتجربة منتجاتها، والتعرّف على تراثها، أما المسار الثاني فيتضمن عروضاً تعليمية وتثقيفية، وفعاليات تمزج بين الموسيقى والطعام، إضافة إلى جلسات حوارية مع خبراء الطهي، فيما يحتوي المسار الثالث على متجر لبيع كتب الطهي، وسوقاً لبيع منتجاتٍ بِهويّة المهرجان، كما يتضمن المسار الرابع منطقةً للمطاعم تحتوي على مطعام وعربات الأطعمة التي تقدّم أكثر من 35 مفهوماً من الأطباق التراثية السعودية للزوّار.
وتسعى الهيئة عبر تنظيمها لمهرجان "فيست للطعام السعودي" إلى توفير منصة محلية تحتفي بفنون الطهي السعودية، وتقدمها بوصفها منتجات ثقافية ذات دلالات حضارية مهمة، تعكس ثراء وعمق وتنوع المطبخ السعودي في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب ما يقدمه المهرجان من مساحات تمكينية للطهاة والطاهيات السعوديين لعرض منتجاتهم ومهاراتهم، والإسهام في تقديم محتوى تعليمي تثقيفي وترفيهي لجميع فئات المجتمع.

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