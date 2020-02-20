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مهاجم ألمانيا قتل أمه وانتحر.. والضحايا بينهم أجانب

عنصري متطرف  يدعى "توبياس ر"

أفاد الادعاء الاتحادي الألماني اليوم (الخميس)، بأن ضحايا إطلاق النار في هاناو، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ألمان وأجانب تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عامًا.

وأضاف الادعاء، للمرة الأولى، أن المشتبه به رجل ألماني عمره 43 عامًا يدعى توبياس ر، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أوضح المدعي العام بيتر فرانك، أن المشتبه به نشر بيانًا على الإنترنت بنظريات المؤامرة وآراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.

وأضاف أن المشتبه به وضع على صفحته رسائل مصورة وأفكارًا غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية.

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مهاجم ألمانيا قتل أمه وانتحر.. والضحايا بينهم أجانب
سبق

أفاد الادعاء الاتحادي الألماني اليوم (الخميس)، بأن ضحايا إطلاق النار في هاناو، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ألمان وأجانب تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عامًا.

وأضاف الادعاء، للمرة الأولى، أن المشتبه به رجل ألماني عمره 43 عامًا يدعى توبياس ر، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أوضح المدعي العام بيتر فرانك، أن المشتبه به نشر بيانًا على الإنترنت بنظريات المؤامرة وآراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.

وأضاف أن المشتبه به وضع على صفحته رسائل مصورة وأفكارًا غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
07:33 PM

مهاجم ألمانيا قتل أمه وانتحر.. والضحايا بينهم أجانب

عنصري متطرف  يدعى "توبياس ر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد الادعاء الاتحادي الألماني اليوم (الخميس)، بأن ضحايا إطلاق النار في هاناو، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ألمان وأجانب تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عامًا.

وأضاف الادعاء، للمرة الأولى، أن المشتبه به رجل ألماني عمره 43 عامًا يدعى توبياس ر، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أوضح المدعي العام بيتر فرانك، أن المشتبه به نشر بيانًا على الإنترنت بنظريات المؤامرة وآراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.

وأضاف أن المشتبه به وضع على صفحته رسائل مصورة وأفكارًا غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية.

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