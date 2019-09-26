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شاهد.. شاحنات بدون أبواب خلفية وفي أوقات المنع بمكة.. والمرور يتدخل

تم حجزها وتحرير المخالفة وإحالة قائديها لهيئة الجزاءات المرورية

حجزت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة، عددًا من الشاحنات، وأحالت قائديها لهيئة الجزاءات المرورية.
وتفصيلًا رصدت دوريات المرور السرية، شاحنات تتجاوز نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، وهي مُحمّلة بقِطَع صخرية بدون أبواب خلفية للشاحنات؛ في الوقت الذي يُحظر فيه دخول الشاحنات داخل الأحياء وتحديدًا كوبري الشرائع.
وعلى الفور تم إيقاف الشاحنات، وحجزها، وتحرير المخالفة حسب اللائحة في نظام الجزاءات المرورية.

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شاهد.. شاحنات بدون أبواب خلفية وفي أوقات المنع بمكة.. والمرور يتدخل
سبق

حجزت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة، عددًا من الشاحنات، وأحالت قائديها لهيئة الجزاءات المرورية.
وتفصيلًا رصدت دوريات المرور السرية، شاحنات تتجاوز نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، وهي مُحمّلة بقِطَع صخرية بدون أبواب خلفية للشاحنات؛ في الوقت الذي يُحظر فيه دخول الشاحنات داخل الأحياء وتحديدًا كوبري الشرائع.
وعلى الفور تم إيقاف الشاحنات، وحجزها، وتحرير المخالفة حسب اللائحة في نظام الجزاءات المرورية.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:09 AM

شاهد.. شاحنات بدون أبواب خلفية وفي أوقات المنع بمكة.. والمرور يتدخل

تم حجزها وتحرير المخالفة وإحالة قائديها لهيئة الجزاءات المرورية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
2,343

حجزت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة، عددًا من الشاحنات، وأحالت قائديها لهيئة الجزاءات المرورية.
وتفصيلًا رصدت دوريات المرور السرية، شاحنات تتجاوز نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، وهي مُحمّلة بقِطَع صخرية بدون أبواب خلفية للشاحنات؛ في الوقت الذي يُحظر فيه دخول الشاحنات داخل الأحياء وتحديدًا كوبري الشرائع.
وعلى الفور تم إيقاف الشاحنات، وحجزها، وتحرير المخالفة حسب اللائحة في نظام الجزاءات المرورية.

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