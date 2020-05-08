الماجستير بدرجة ممتاز لـ"العتيبي" من جامعة المؤسس

حصل الطالب "مساعد بن حسن العتيبي" على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في "القانون والممارسة المهنية" بتقدير ممتاز.
وكان بحث الماجستير بعنوان: "أثر الالتماسات على الأحكام الجنائية القطعية.
حصل الطالب "مساعد بن حسن العتيبي" على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في "القانون والممارسة المهنية" بتقدير ممتاز.
وكان بحث الماجستير بعنوان: "أثر الالتماسات على الأحكام الجنائية القطعية.
حصل الطالب "مساعد بن حسن العتيبي" على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في "القانون والممارسة المهنية" بتقدير ممتاز.
وكان بحث الماجستير بعنوان: "أثر الالتماسات على الأحكام الجنائية القطعية.
حصل الطالب "مساعد بن حسن العتيبي" على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في "القانون والممارسة المهنية" بتقدير ممتاز.
وكان بحث الماجستير بعنوان: "أثر الالتماسات على الأحكام الجنائية القطعية.