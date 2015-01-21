ولي العهد يلتقي نائب رئيس الوزراء السنغافوري

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء السنغافوري الوزير المنسق للسياسات الاقتصادية ثارمان شانموجاراتونام.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي، ورغبة الحكومة السنغافورية في المساهمة في برامج ومشاريع تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة سعد الصالح، فيما حضر من الجانب السنغافوري كبير وزراء الدولة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الدكتور محمد مالكي بن عثمان والسفير السنغافوري لدى المملكة لورانس اندرسون وعدد من المسؤولين.