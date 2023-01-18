في مبادرة إنسانية.. "نبلاء التطوعي" يزور أبناء جمعية فتاة ثقيف بالطائف

شملت تقديم برنامج اجتماعي وثقافي وترفيهي

نظَّم فريق نبلاء التطوعي مبادرة اجتماعية لأبناء جمعية ثقيف بالطائف؛ وذلك ضمن مبادرات الخدمة والمسؤولية المجتمعية.

وشملت المبادرة تقديم برنامج "اجتماعي وثقافي وترفيهي" بعنوان "مبروك نجاح أبنائنا". وبدأت فقرات البرنامج في جو اجتماعي مليء بالألفة والمحبة.

بعد ذلك شارك عضوات الفريق الأبناء بالأهازيج والأناشيد والمسابقات الثقافية والتراثية والأغاني الوطنية.

وقامت عضوات الفريق بتوزيع الهدايا على الأطفال، التي تم تجهيزها لهم؛ لتكون بمنزلة حافز لهم لبذل المزيد من الاجتهاد والنجاح -بإذن الله-.

وكان للبرنامج والمبادرة والهدايا أثر إيجابي في نفوس الأبناء؛ وهو ما جعلهم يعبّرون بأن هذه الزيارة بمنزلة زيارة عائلية لهم. فيما عبَّر فريق نبلاء التطوعي النسائي عن الشكر لجمعية فتاة ثقيف على ما توليه من العناية الفائقة بهذه الفئة، وتوفير المراكز الاجتماعية التي تتوافر بها جميع المرافق لتهيئة الجو العائلي لهم.

وأشرن إلى أن مثل هذه المبادرات الاجتماعية لها أثر جميل في نفوس الأبناء؛ إذ توثق أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.