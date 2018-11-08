النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دشنه الملك.. مركز القصيم العلمي مشروع لتنمية مهارات الطلاب

ضمن مشاريع أطلقها خادم الحرمين الشريفين بـ 16 مليار ريال

يمثل مركز القصيم العلمي وواحة الزامل للعلوم بعنيزة اللذان دشنهما الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحد المشاريع العلمية المتميزة المساهمة في تنمية مهارات البحث العلمي والإبداع للطلاب والطالبات، والهادفة لدعم رؤية 2030 والتي تصب في صالح التقنية واستثمار الإلكترونيات، وذلك ضمن مشاريع تنموية وتعليمية وبلدية أطلقها الملك بنحو 16 مليار ريال.

ويتكون مشروع مركز القصيم العلمي وواحة الزامل الذي يقع على مساحة إجمالية تقدّر بـ 47000 متر مربع، من تسع وحدات علمية، وهي وحدات العلوم الحيوية والبيئة والتطبيقات الفيزيائية ووحدة الإلكترونيات والاتصالات والفضاء والطيران ووحدة الذكاء الاصطناعي والربوت ووحدة التطبيقات الطبية والصناعات الكيميائية والنانو ووحدة الهندسة والرياضيات والحاسب الآلي وتقنية المعلومات إضافة إلى القبة الفلكية.

ويشتمل المشروع على مسرح بطاقة استيعابية تصل إلى 800 مقعد لتنظيم الدورات والمؤتمرات والعروض العلمية واللقاءات الثقافية العلمية على المستوى المحلي والدولي، كما يحتوي المركز أيضًا على صالة متعددة الأغراض.

وقال مدير "تعليم عنيزة" محمد بن سليمان الفريح: تدشين خادم الحرمين الشريفين لمركز القصيم العلمي يدعم جهود الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات، والمركز يلبي تطلعات التعليم في محور المستقبل.

من جانبه، أوضح مدير عام المراكز العلمية في المملكة أحمد الشبل أن المشروع سيساهم في دعم المسيرة العلمية للطلبة.

بدوره، ذكر مدير مركز القصيم العلمي أحمد القرعاوي أنه يجري حاليًا إنهاء بعض المتعلقات في المشروع، مؤكدًا على تعاون جميع الجهات ووضع خطة زمنية لإنهاء الأعمال المتبقية.

يذكر أن المركز يستهدف جميع طلاب التعليم العام وطلاب الجامعات ومن في مستواهم من القطاعات الأخرى والتربويين وكافة أصحاب المواهب العلمية من أفراد المجتمع الذين لديهم ميول علمية.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دشنه الملك.. مركز القصيم العلمي مشروع لتنمية مهارات الطلاب
سبق

يمثل مركز القصيم العلمي وواحة الزامل للعلوم بعنيزة اللذان دشنهما الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحد المشاريع العلمية المتميزة المساهمة في تنمية مهارات البحث العلمي والإبداع للطلاب والطالبات، والهادفة لدعم رؤية 2030 والتي تصب في صالح التقنية واستثمار الإلكترونيات، وذلك ضمن مشاريع تنموية وتعليمية وبلدية أطلقها الملك بنحو 16 مليار ريال.

ويتكون مشروع مركز القصيم العلمي وواحة الزامل الذي يقع على مساحة إجمالية تقدّر بـ 47000 متر مربع، من تسع وحدات علمية، وهي وحدات العلوم الحيوية والبيئة والتطبيقات الفيزيائية ووحدة الإلكترونيات والاتصالات والفضاء والطيران ووحدة الذكاء الاصطناعي والربوت ووحدة التطبيقات الطبية والصناعات الكيميائية والنانو ووحدة الهندسة والرياضيات والحاسب الآلي وتقنية المعلومات إضافة إلى القبة الفلكية.

ويشتمل المشروع على مسرح بطاقة استيعابية تصل إلى 800 مقعد لتنظيم الدورات والمؤتمرات والعروض العلمية واللقاءات الثقافية العلمية على المستوى المحلي والدولي، كما يحتوي المركز أيضًا على صالة متعددة الأغراض.

وقال مدير "تعليم عنيزة" محمد بن سليمان الفريح: تدشين خادم الحرمين الشريفين لمركز القصيم العلمي يدعم جهود الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات، والمركز يلبي تطلعات التعليم في محور المستقبل.

من جانبه، أوضح مدير عام المراكز العلمية في المملكة أحمد الشبل أن المشروع سيساهم في دعم المسيرة العلمية للطلبة.

بدوره، ذكر مدير مركز القصيم العلمي أحمد القرعاوي أنه يجري حاليًا إنهاء بعض المتعلقات في المشروع، مؤكدًا على تعاون جميع الجهات ووضع خطة زمنية لإنهاء الأعمال المتبقية.

يذكر أن المركز يستهدف جميع طلاب التعليم العام وطلاب الجامعات ومن في مستواهم من القطاعات الأخرى والتربويين وكافة أصحاب المواهب العلمية من أفراد المجتمع الذين لديهم ميول علمية.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
04:14 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:13 PM

دشنه الملك.. مركز القصيم العلمي مشروع لتنمية مهارات الطلاب

ضمن مشاريع أطلقها خادم الحرمين الشريفين بـ 16 مليار ريال

A A A
بدر العتيبي - القصيم
0
1,539

يمثل مركز القصيم العلمي وواحة الزامل للعلوم بعنيزة اللذان دشنهما الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحد المشاريع العلمية المتميزة المساهمة في تنمية مهارات البحث العلمي والإبداع للطلاب والطالبات، والهادفة لدعم رؤية 2030 والتي تصب في صالح التقنية واستثمار الإلكترونيات، وذلك ضمن مشاريع تنموية وتعليمية وبلدية أطلقها الملك بنحو 16 مليار ريال.

ويتكون مشروع مركز القصيم العلمي وواحة الزامل الذي يقع على مساحة إجمالية تقدّر بـ 47000 متر مربع، من تسع وحدات علمية، وهي وحدات العلوم الحيوية والبيئة والتطبيقات الفيزيائية ووحدة الإلكترونيات والاتصالات والفضاء والطيران ووحدة الذكاء الاصطناعي والربوت ووحدة التطبيقات الطبية والصناعات الكيميائية والنانو ووحدة الهندسة والرياضيات والحاسب الآلي وتقنية المعلومات إضافة إلى القبة الفلكية.

ويشتمل المشروع على مسرح بطاقة استيعابية تصل إلى 800 مقعد لتنظيم الدورات والمؤتمرات والعروض العلمية واللقاءات الثقافية العلمية على المستوى المحلي والدولي، كما يحتوي المركز أيضًا على صالة متعددة الأغراض.

وقال مدير "تعليم عنيزة" محمد بن سليمان الفريح: تدشين خادم الحرمين الشريفين لمركز القصيم العلمي يدعم جهود الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات، والمركز يلبي تطلعات التعليم في محور المستقبل.

من جانبه، أوضح مدير عام المراكز العلمية في المملكة أحمد الشبل أن المشروع سيساهم في دعم المسيرة العلمية للطلبة.

بدوره، ذكر مدير مركز القصيم العلمي أحمد القرعاوي أنه يجري حاليًا إنهاء بعض المتعلقات في المشروع، مؤكدًا على تعاون جميع الجهات ووضع خطة زمنية لإنهاء الأعمال المتبقية.

يذكر أن المركز يستهدف جميع طلاب التعليم العام وطلاب الجامعات ومن في مستواهم من القطاعات الأخرى والتربويين وكافة أصحاب المواهب العلمية من أفراد المجتمع الذين لديهم ميول علمية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,322
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,593
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,004
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,212

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة