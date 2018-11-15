"ماي": اتفاق "بريكست" الأفضل.. ولا استفتاء ثانيًا عليه

يتكون من 585 صفحة ويهدف إلى طلاق سلس لبريطانيا من "الأوروبي"

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الخميس)، أن مشروع الاتفاق حول "البريكست" هو الأفضل"، مستبعدة إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت "ماي" في مؤتمر صحافي: "أعتقد تمامًا أن المسار الذي بدأته هو الأفضل لبلادي"، وذلك بعد ساعات من مواجهتها برلمان عدائي واستقالة أربعة من وزرائها بينهم وزير "البريكست" دومينيك راب، وفقًا لـ"فرانس برس".

وذكرت رئيسة الوزراء أنها مدركة للمخاوف بشأن حل مسألة إيرلندا الشمالية، الذي يتضمنه مشروع الاتفاق ويقول مؤيدو "البريكست" إنه سيبقي بريطانيا مرتبطة إلى ما لا نهاية بالاتحاد الجمركي.

ويهدف مشروع الاتفاق المؤلف من 585 صفحة إلى طلاق سلس من الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من أربعة عقود من العضوية، ويحدد مرحلة انتقالية للجانبين للتأقلم على الخروج من الاتحاد.

ووسط هذا الاضطراب السياسي خسر الجنيه اثنين في المائة من قيمته، مقابل الدولار لينخفض إلى أدنى مستوى منذ شهر، كما خسر بالقدر نفسه مقابل اليورو.