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القنصلية في هونج كونج تحذّر: لا تقربوا هذه المناطق

قالت مغردة: للإعلان عن قيام مظاهرات بها هذا اليوم

دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى عدة أماكن؛ وذلك نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:

Hung Hom، Central، Polytechnic University، University Station،

وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.

القنصلية السعودية هونج كونج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصلية في هونج كونج تحذّر: لا تقربوا هذه المناطق
سبق

دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى عدة أماكن؛ وذلك نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:

Hung Hom، Central، Polytechnic University، University Station،

وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
02:44 PM

القنصلية في هونج كونج تحذّر: لا تقربوا هذه المناطق

قالت مغردة: للإعلان عن قيام مظاهرات بها هذا اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,623

دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى عدة أماكن؛ وذلك نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:

Hung Hom، Central، Polytechnic University، University Station،

وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.

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