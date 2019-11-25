القنصلية في هونج كونج تحذّر: لا تقربوا هذه المناطق

قالت مغردة: للإعلان عن قيام مظاهرات بها هذا اليوم

دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى عدة أماكن؛ وذلك نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:

Hung Hom، Central، Polytechnic University، University Station،

وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.