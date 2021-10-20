أنقذ مدرسة من مذبحة شاهد.. معلم ينتزع سلاحًا من طالب ويحتضنه

قال له شيئًا مؤثرًا وتعانقا .. والشرطة الأمريكية وصفته بأفضل سيناريو

رصدت كاميرا المراقبة لحظة بطولة قام بها معلم بنزع بندقية من يد طالب، في مدرسة ثانوية بولاية أوريغون الأميركية، وفق ما أظهره مقطع فيديو تناقلته مواقع إخبارية.

وحسب "سكاي نيوز"، يظهر الفيديو الطالب أنجل غرانادوس دياز، في مدرسة "باركروز" الثانوية، وهو يدخل فصلاً دراسيًا، حاملً بندقية، مما أثار الرعب وسط زملائه، الذين فروا من الفصل.

وبعدها بلحظات، ظهر مدرب كرة القدم بالمدرسة، كينون لوي وهو يخلص السلاح من يدي الطالب دياز، بمساعدة شخص آخر، ثم يحتضن الطالب بعدما أسر في أذنه ببضع كلمات.

وذكرت تقارير محلية أن لوي تصارع مع الطالب لوقت قصير حتى نجح في السيطرة عليه وعلى سلاحه، مشيرة إلى أن الطالب، البالغ من العمر 19 عامًا، يعاني "مرضًا عقليًا".

ويبدو أن المدرس كينون قال فيما بعد شيئا مؤثرًا للتلميذ، الأمر الذي جعلهما يتعانقان لمدة طويلة.

وتم استدعاء عناصر أمن مدينة بورتلاند، الذين حلوا بالمدرسة لاعتقال الطالب من أجل التحقيق معه في سبب حيازته البندقية.

وتمت الإشادة بالمعلم لوي بفضل تدخله الشجاع، فيما قال الرقيب براد ياكوتس "كان هذا أفضل سيناريو. طاقم المدرسة قام بعمل ممتاز".

وأقر غراندوس بذنبه في تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير مشروع في مبنى عام، وحكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 3 سنوات.