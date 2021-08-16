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"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية

بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية

استمرار الجولات للتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية

قام مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق بجولة رقابية مكثفة صباح اليوم على مراكز التسوق التجارية والمقاهي للتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وتطبيق الاشتراطات الصحية ولرفع نسبة الامتثال .

وتواصلت الجولات اليومية الصباحية والمسائية التي تأتي بتوجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، ونفذ مراقبو البلدية جولة رقابية شملت مراكز التسوق التجارية والمقاهي في بارق ومركز ثلوث المنظر وحذر المراقبون مسؤولي مراكز التسوق من التهاون في دخول المستوقين دون كمامات ودون التسجيل في تطبيق توكلنا والتأكد من الحالة الصحية للمتسوقين، كما تابعوا وضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز .

وأسفرت الجولة عن رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية وإغلاق مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية وستتواصل الجولات بكثافة لمتابعة تطبيق الإحترازات وتوعية المجتمع بأهمية التعاون في تطبيق الاحترازات الوقائية .

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بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية
سبق

قام مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق بجولة رقابية مكثفة صباح اليوم على مراكز التسوق التجارية والمقاهي للتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وتطبيق الاشتراطات الصحية ولرفع نسبة الامتثال .

وتواصلت الجولات اليومية الصباحية والمسائية التي تأتي بتوجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، ونفذ مراقبو البلدية جولة رقابية شملت مراكز التسوق التجارية والمقاهي في بارق ومركز ثلوث المنظر وحذر المراقبون مسؤولي مراكز التسوق من التهاون في دخول المستوقين دون كمامات ودون التسجيل في تطبيق توكلنا والتأكد من الحالة الصحية للمتسوقين، كما تابعوا وضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز .

وأسفرت الجولة عن رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية وإغلاق مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية وستتواصل الجولات بكثافة لمتابعة تطبيق الإحترازات وتوعية المجتمع بأهمية التعاون في تطبيق الاحترازات الوقائية .

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
02:42 PM

بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية

استمرار الجولات للتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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قام مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق بجولة رقابية مكثفة صباح اليوم على مراكز التسوق التجارية والمقاهي للتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وتطبيق الاشتراطات الصحية ولرفع نسبة الامتثال .

وتواصلت الجولات اليومية الصباحية والمسائية التي تأتي بتوجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، ونفذ مراقبو البلدية جولة رقابية شملت مراكز التسوق التجارية والمقاهي في بارق ومركز ثلوث المنظر وحذر المراقبون مسؤولي مراكز التسوق من التهاون في دخول المستوقين دون كمامات ودون التسجيل في تطبيق توكلنا والتأكد من الحالة الصحية للمتسوقين، كما تابعوا وضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز .

وأسفرت الجولة عن رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية وإغلاق مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية وستتواصل الجولات بكثافة لمتابعة تطبيق الإحترازات وتوعية المجتمع بأهمية التعاون في تطبيق الاحترازات الوقائية .

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