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بأمر ملكي.. "العتيبي" و"الحارثي" إلى رتبة لواء بالحرس الوطني

بالقطاع الغربي.. و"العريفي" هنأهما وقلدهما الرتبة الجديدة

متعب البقمي- جدة: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً رقم (أ/ 373) وتاريخ 21/ 5/ 1441هـ، القاضي بترقية كل من العميد ركن محمد بن عايض بن عمير العتيبي، والعميد ركن صالح بن مرزوق مسفر الحارثي، من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء".

وإنفاذاً للأمر السامي الكريم، قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، في مكتبه، اللواء ركن محمد بن عايض بن عمير العتيبي، واللواء ركن صالح بن مرزوق مسفر الحارثي رتبتهما الجديدة.

وهنأ اللواء "العريفي" الضابطين المترقيين بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عوناً ودافعاً لهما للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية، متمنياً لهما التوفيق، وفي الوقت ذاته نقل لهما تهنئة وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي على هذه الثقة الملكية.

من جهتهما، عبّر الضابطان المترقيان عن سعادتهما بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهما لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القطاعات العسكرية -حفظه الله- على هذه الثقة سائلين المولى أن تكون عوناً لهما في خدمة الوطن الغالي.

حضر التقليد اللواء ركن علي بن إبراهيم الشهري، واللواء رشدان المطيري.

خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي ترقية العتيبي الحارثي رتبة لواء بالحرس الوطني

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بأمر ملكي.. "العتيبي" و"الحارثي" إلى رتبة لواء بالحرس الوطني
سبق

متعب البقمي- جدة: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً رقم (أ/ 373) وتاريخ 21/ 5/ 1441هـ، القاضي بترقية كل من العميد ركن محمد بن عايض بن عمير العتيبي، والعميد ركن صالح بن مرزوق مسفر الحارثي، من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء".

وإنفاذاً للأمر السامي الكريم، قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، في مكتبه، اللواء ركن محمد بن عايض بن عمير العتيبي، واللواء ركن صالح بن مرزوق مسفر الحارثي رتبتهما الجديدة.

وهنأ اللواء "العريفي" الضابطين المترقيين بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عوناً ودافعاً لهما للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية، متمنياً لهما التوفيق، وفي الوقت ذاته نقل لهما تهنئة وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي على هذه الثقة الملكية.

من جهتهما، عبّر الضابطان المترقيان عن سعادتهما بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهما لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القطاعات العسكرية -حفظه الله- على هذه الثقة سائلين المولى أن تكون عوناً لهما في خدمة الوطن الغالي.

حضر التقليد اللواء ركن علي بن إبراهيم الشهري، واللواء رشدان المطيري.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
01:39 PM

بأمر ملكي.. "العتيبي" و"الحارثي" إلى رتبة لواء بالحرس الوطني

بالقطاع الغربي.. و"العريفي" هنأهما وقلدهما الرتبة الجديدة

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متعب البقمي - الرياض
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8,051

متعب البقمي- جدة: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً رقم (أ/ 373) وتاريخ 21/ 5/ 1441هـ، القاضي بترقية كل من العميد ركن محمد بن عايض بن عمير العتيبي، والعميد ركن صالح بن مرزوق مسفر الحارثي، من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء".

وإنفاذاً للأمر السامي الكريم، قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، في مكتبه، اللواء ركن محمد بن عايض بن عمير العتيبي، واللواء ركن صالح بن مرزوق مسفر الحارثي رتبتهما الجديدة.

وهنأ اللواء "العريفي" الضابطين المترقيين بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عوناً ودافعاً لهما للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية، متمنياً لهما التوفيق، وفي الوقت ذاته نقل لهما تهنئة وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي على هذه الثقة الملكية.

من جهتهما، عبّر الضابطان المترقيان عن سعادتهما بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهما لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القطاعات العسكرية -حفظه الله- على هذه الثقة سائلين المولى أن تكون عوناً لهما في خدمة الوطن الغالي.

حضر التقليد اللواء ركن علي بن إبراهيم الشهري، واللواء رشدان المطيري.

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