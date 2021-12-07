ضحايا كورونا.. 108 وفيات في البرازيل و64 وفاة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، إنها سجّلت 4385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و108 وفيات، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و147476 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 615744 وفقاً لبيانات الوزارة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 4954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد، إلى 482 ألفاً و310 إصابات.

كما أضافت البلاد 64 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بذلك إلى 3957.