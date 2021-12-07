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"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا.. 108 وفيات في البرازيل و64 وفاة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، إنها سجّلت 4385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و108 وفيات، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و147476 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 615744 وفقاً لبيانات الوزارة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 4954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد، إلى 482 ألفاً و310 إصابات.

كما أضافت البلاد 64 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بذلك إلى 3957.

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ضحايا كورونا.. 108 وفيات في البرازيل و64 وفاة بكوريا الجنوبية
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، إنها سجّلت 4385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و108 وفيات، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و147476 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 615744 وفقاً لبيانات الوزارة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 4954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد، إلى 482 ألفاً و310 إصابات.

كما أضافت البلاد 64 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بذلك إلى 3957.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:31 AM

ضحايا كورونا.. 108 وفيات في البرازيل و64 وفاة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، إنها سجّلت 4385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و108 وفيات، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و147476 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 615744 وفقاً لبيانات الوزارة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 4954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد، إلى 482 ألفاً و310 إصابات.

كما أضافت البلاد 64 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بذلك إلى 3957.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,358

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