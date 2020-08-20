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"بر شرورة" تسلم 24 أسرة من الأسر المستحقة وحداتهم السكنية

ضمن شراكتها الاستراتيجية مع برنامج الإسكان التنموي

سلمت جمعية بر شرورة 24 أسرة من الأسر المستحقة وحداتهم السكنية الجديدة؛ وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج (الإسكان التنموي) ليضاف إلى ما سلمته مسبقًا 14 وحدة سكنية، ليبلغ عدد الأسر المستفيدة حتى الآن 38 أسرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عوض الصيعري، أن هذه الوحدات السكنية تمثل حرص حكومة المملكة على توفير الإسكانات ذات الجودة العالية للمواطنين.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة، والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

جمعية بر شرورة برنامج الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر شرورة" تسلم 24 أسرة من الأسر المستحقة وحداتهم السكنية
سبق

سلمت جمعية بر شرورة 24 أسرة من الأسر المستحقة وحداتهم السكنية الجديدة؛ وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج (الإسكان التنموي) ليضاف إلى ما سلمته مسبقًا 14 وحدة سكنية، ليبلغ عدد الأسر المستفيدة حتى الآن 38 أسرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عوض الصيعري، أن هذه الوحدات السكنية تمثل حرص حكومة المملكة على توفير الإسكانات ذات الجودة العالية للمواطنين.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة، والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
07:25 PM

"بر شرورة" تسلم 24 أسرة من الأسر المستحقة وحداتهم السكنية

ضمن شراكتها الاستراتيجية مع برنامج الإسكان التنموي

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علي حفول - الرياض
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سلمت جمعية بر شرورة 24 أسرة من الأسر المستحقة وحداتهم السكنية الجديدة؛ وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج (الإسكان التنموي) ليضاف إلى ما سلمته مسبقًا 14 وحدة سكنية، ليبلغ عدد الأسر المستفيدة حتى الآن 38 أسرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عوض الصيعري، أن هذه الوحدات السكنية تمثل حرص حكومة المملكة على توفير الإسكانات ذات الجودة العالية للمواطنين.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة، والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

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