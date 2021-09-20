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"مجلس نساند" يحتفي بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا

توقيع اتفاقيات لشراكات إستراتيجية وإطلاق "نساند التميز"

احتفى مجلس "نساند" أمس الأربعاء، في مقر (سابك) الرئيس بالرياض، بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا، ليصبح العدد الإجمالي للخريجين للعام الحالي 22 مستثمرًا مؤهلاً لبدء مشروعات ستُسهم في خلق 1695 وظيفة، ورفد الناتج المحلي بأكثر من 4.3 مليار ريال سعودي.

كما تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات إستراتيجية، وإطلاق مبادرة "نساند التميز" والتي تهدف لتحسين كفاءة تشغيل المصانع السعودية بما يحقق التميز التشغيلي، والذي سيمكنها من تحسين أدائها وتنافسيتها في الأسواق مما يُسهم في تحقيق أهداف القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي.

يأتي ذلك الحدث ضمن منجزات برنامج "نساند" الذي أطلقته (سابك) مطلع عام 2018م، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية.

ومن شأن تلك الاتفاقيات والمشروعات خدمة عدة قطاعات تشمل: مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة, والكيماويات المتخصصة.

ويصرح المهندس فؤاد موسى نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، بأن تلك الاتفاقيات تأتي كجزء من توجهات الشركة في دعم التوطين، مشيرًا إلى أن (سابك) مستمرة في تعزيز مشترياتها المحلية من المواد والخدمات.

وأضاف: "نعتز بمنجزات "نساند" الذي أصبح منصة وطنية لتوحيد جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص, مما أسهم في تسهيل خطوات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يعظم دورها في إنشاء قاعدة صناعية محلية تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني".

ويضم "مجلس نساند" في عضويته إلى جانب (سابك) كلاً من: وزارة العمل، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للاستثمار، منشآت، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذي لمحرك (سابك) للتوطين"نساند" حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنويًا لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، إضافة لإطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشروعات المؤهلة للاستثمار المحلي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مجلس نساند" يحتفي بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا
سبق

احتفى مجلس "نساند" أمس الأربعاء، في مقر (سابك) الرئيس بالرياض، بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا، ليصبح العدد الإجمالي للخريجين للعام الحالي 22 مستثمرًا مؤهلاً لبدء مشروعات ستُسهم في خلق 1695 وظيفة، ورفد الناتج المحلي بأكثر من 4.3 مليار ريال سعودي.

كما تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات إستراتيجية، وإطلاق مبادرة "نساند التميز" والتي تهدف لتحسين كفاءة تشغيل المصانع السعودية بما يحقق التميز التشغيلي، والذي سيمكنها من تحسين أدائها وتنافسيتها في الأسواق مما يُسهم في تحقيق أهداف القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي.

يأتي ذلك الحدث ضمن منجزات برنامج "نساند" الذي أطلقته (سابك) مطلع عام 2018م، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية.

ومن شأن تلك الاتفاقيات والمشروعات خدمة عدة قطاعات تشمل: مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة, والكيماويات المتخصصة.

ويصرح المهندس فؤاد موسى نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، بأن تلك الاتفاقيات تأتي كجزء من توجهات الشركة في دعم التوطين، مشيرًا إلى أن (سابك) مستمرة في تعزيز مشترياتها المحلية من المواد والخدمات.

وأضاف: "نعتز بمنجزات "نساند" الذي أصبح منصة وطنية لتوحيد جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص, مما أسهم في تسهيل خطوات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يعظم دورها في إنشاء قاعدة صناعية محلية تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني".

ويضم "مجلس نساند" في عضويته إلى جانب (سابك) كلاً من: وزارة العمل، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للاستثمار، منشآت، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذي لمحرك (سابك) للتوطين"نساند" حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنويًا لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، إضافة لإطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشروعات المؤهلة للاستثمار المحلي.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
10:58 PM

"مجلس نساند" يحتفي بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا

توقيع اتفاقيات لشراكات إستراتيجية وإطلاق "نساند التميز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى مجلس "نساند" أمس الأربعاء، في مقر (سابك) الرئيس بالرياض، بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا، ليصبح العدد الإجمالي للخريجين للعام الحالي 22 مستثمرًا مؤهلاً لبدء مشروعات ستُسهم في خلق 1695 وظيفة، ورفد الناتج المحلي بأكثر من 4.3 مليار ريال سعودي.

كما تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات إستراتيجية، وإطلاق مبادرة "نساند التميز" والتي تهدف لتحسين كفاءة تشغيل المصانع السعودية بما يحقق التميز التشغيلي، والذي سيمكنها من تحسين أدائها وتنافسيتها في الأسواق مما يُسهم في تحقيق أهداف القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي.

يأتي ذلك الحدث ضمن منجزات برنامج "نساند" الذي أطلقته (سابك) مطلع عام 2018م، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية.

ومن شأن تلك الاتفاقيات والمشروعات خدمة عدة قطاعات تشمل: مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة, والكيماويات المتخصصة.

ويصرح المهندس فؤاد موسى نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، بأن تلك الاتفاقيات تأتي كجزء من توجهات الشركة في دعم التوطين، مشيرًا إلى أن (سابك) مستمرة في تعزيز مشترياتها المحلية من المواد والخدمات.

وأضاف: "نعتز بمنجزات "نساند" الذي أصبح منصة وطنية لتوحيد جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص, مما أسهم في تسهيل خطوات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يعظم دورها في إنشاء قاعدة صناعية محلية تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني".

ويضم "مجلس نساند" في عضويته إلى جانب (سابك) كلاً من: وزارة العمل، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للاستثمار، منشآت، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذي لمحرك (سابك) للتوطين"نساند" حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنويًا لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، إضافة لإطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشروعات المؤهلة للاستثمار المحلي.

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