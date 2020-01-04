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هيئة الرياضة: سنتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين في "عموميتَيْ" الأهلي والاتحاد

أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تقوم حاليًا من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في ناديَيْ الأهلي والاتحاد.

وأشارت الهيئة في بيان، أصدرته اليوم، إلى أنها ستتأكد من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البُعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير ناديَيْ الأهلي والاتحاد المتطلعة لاستقرار ناديَيْهما، والعمل للنجاح، وتحقيق الإنجازات.

وقالت: "الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على جميع المستويات والأصعدة.. وإن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حري به أن ينعكس إيجابًا على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، وفي إسهاماتها في تحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات".

وأكدت الهيئة العامة للرياضة في ختام بيانها أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسبُّبهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.

هيئة الرياضة الأهلي الاتحاد الهيئة العامة للرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة: سنتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين في "عموميتَيْ" الأهلي والاتحاد
سبق

أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تقوم حاليًا من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في ناديَيْ الأهلي والاتحاد.

وأشارت الهيئة في بيان، أصدرته اليوم، إلى أنها ستتأكد من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البُعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير ناديَيْ الأهلي والاتحاد المتطلعة لاستقرار ناديَيْهما، والعمل للنجاح، وتحقيق الإنجازات.

وقالت: "الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على جميع المستويات والأصعدة.. وإن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حري به أن ينعكس إيجابًا على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، وفي إسهاماتها في تحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات".

وأكدت الهيئة العامة للرياضة في ختام بيانها أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسبُّبهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
02:07 AM

هيئة الرياضة: سنتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين في "عموميتَيْ" الأهلي والاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تقوم حاليًا من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في ناديَيْ الأهلي والاتحاد.

وأشارت الهيئة في بيان، أصدرته اليوم، إلى أنها ستتأكد من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البُعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير ناديَيْ الأهلي والاتحاد المتطلعة لاستقرار ناديَيْهما، والعمل للنجاح، وتحقيق الإنجازات.

وقالت: "الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على جميع المستويات والأصعدة.. وإن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حري به أن ينعكس إيجابًا على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، وفي إسهاماتها في تحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات".

وأكدت الهيئة العامة للرياضة في ختام بيانها أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسبُّبهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.

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