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الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!

برنامج متوسط الأجل يعلنه "ألبيرق" وسط أسعار فائدة سلبية ونفاد احتياطات

لامست الليرة التركية قاعًا قياسيًّا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء؛ إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز، ويترقبون برنامجًا اقتصاديًّا جديدًا متوسط الأمد، سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

وبلغت الليرة التركية مستوى قياسيًّا متدنيًا عند 7.8450 مقابل الدولار الأمريكي؛ لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.

والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري، بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا، وأسعار فائدة سلبية.

ومن المقرر -بحسب "سكاي نيوز عربية"- أن يعلن "ألبيرق" عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

الليرة التركية

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الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!
سبق

لامست الليرة التركية قاعًا قياسيًّا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء؛ إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز، ويترقبون برنامجًا اقتصاديًّا جديدًا متوسط الأمد، سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

وبلغت الليرة التركية مستوى قياسيًّا متدنيًا عند 7.8450 مقابل الدولار الأمريكي؛ لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.

والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري، بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا، وأسعار فائدة سلبية.

ومن المقرر -بحسب "سكاي نيوز عربية"- أن يعلن "ألبيرق" عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:19 PM

الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!

برنامج متوسط الأجل يعلنه "ألبيرق" وسط أسعار فائدة سلبية ونفاد احتياطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لامست الليرة التركية قاعًا قياسيًّا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء؛ إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز، ويترقبون برنامجًا اقتصاديًّا جديدًا متوسط الأمد، سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

وبلغت الليرة التركية مستوى قياسيًّا متدنيًا عند 7.8450 مقابل الدولار الأمريكي؛ لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.

والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري، بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا، وأسعار فائدة سلبية.

ومن المقرر -بحسب "سكاي نيوز عربية"- أن يعلن "ألبيرق" عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

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