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المطلوب 10 ملايين يورو.. "النصر" ينافس ناديَيْن "إسبانيَّيْن" على الجزائري " فيغولي"

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة ناديَيْن إسبانيَيْن في التعاقد مع الجزائري سفيان فيغولي، لاعب فريق غلطة سراي التركي، المطلوب أيضًا من قِبل نادي النصر.

وينتهي عقد فيغولي مع غلطة سراي بنهاية الموسم بعد القادم في يونيو 2022.

وبحسب الصحيفة فإن النادي التركي لن يبيع اللاعب إلا بأعلى سعر في ظل رغبة العديد من الأندية في الظفر بخدماته.

وبحسب ما نقلت الصحف التركية فإن ناديَيْ ريال بيتيس وإشبيلية قد أبديا رغبتَيْهما في التعاقد مع اللاعب، إضافة لرغبة النصر، بحسب زعم الصحف هناك.

الجدير بالذكر أن الصحف التركية قالت إن نادي غلطة سراي لن يبيع اللاعب "30 عامًا" بأقل من 10 ملايين يورو؛ إذ يجيد اللاعب في مركزَيْ الجناح وصانع الألعاب.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المطلوب 10 ملايين يورو.. "النصر" ينافس ناديَيْن "إسبانيَّيْن" على الجزائري " فيغولي"
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة ناديَيْن إسبانيَيْن في التعاقد مع الجزائري سفيان فيغولي، لاعب فريق غلطة سراي التركي، المطلوب أيضًا من قِبل نادي النصر.

وينتهي عقد فيغولي مع غلطة سراي بنهاية الموسم بعد القادم في يونيو 2022.

وبحسب الصحيفة فإن النادي التركي لن يبيع اللاعب إلا بأعلى سعر في ظل رغبة العديد من الأندية في الظفر بخدماته.

وبحسب ما نقلت الصحف التركية فإن ناديَيْ ريال بيتيس وإشبيلية قد أبديا رغبتَيْهما في التعاقد مع اللاعب، إضافة لرغبة النصر، بحسب زعم الصحف هناك.

الجدير بالذكر أن الصحف التركية قالت إن نادي غلطة سراي لن يبيع اللاعب "30 عامًا" بأقل من 10 ملايين يورو؛ إذ يجيد اللاعب في مركزَيْ الجناح وصانع الألعاب.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:14 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:45 PM

المطلوب 10 ملايين يورو.. "النصر" ينافس ناديَيْن "إسبانيَّيْن" على الجزائري " فيغولي"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة ناديَيْن إسبانيَيْن في التعاقد مع الجزائري سفيان فيغولي، لاعب فريق غلطة سراي التركي، المطلوب أيضًا من قِبل نادي النصر.

وينتهي عقد فيغولي مع غلطة سراي بنهاية الموسم بعد القادم في يونيو 2022.

وبحسب الصحيفة فإن النادي التركي لن يبيع اللاعب إلا بأعلى سعر في ظل رغبة العديد من الأندية في الظفر بخدماته.

وبحسب ما نقلت الصحف التركية فإن ناديَيْ ريال بيتيس وإشبيلية قد أبديا رغبتَيْهما في التعاقد مع اللاعب، إضافة لرغبة النصر، بحسب زعم الصحف هناك.

الجدير بالذكر أن الصحف التركية قالت إن نادي غلطة سراي لن يبيع اللاعب "30 عامًا" بأقل من 10 ملايين يورو؛ إذ يجيد اللاعب في مركزَيْ الجناح وصانع الألعاب.

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