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محافظ صبيا يوجه بتكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم والبوفيهات

لتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بالمحلات والعاملين بها

وجه محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، لجنة الإصحاح البيئي بتكثيف الجولات الميدانية التفتيشية والرقابية على جميع المطاعم والبوفيهات وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالمحافظة.

جاء ذلك لتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بتلك المحلات والعاملين بها؛ إيمانًا بأن الوقاية هي الأساس في الرعاية الصحية.

ويعتبر الإصحاح البيئي من البرامج التي تسعى إلى إيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها من سلامة الغذاء والماء والتعامل مع النفايات والمخلفات والصرف الصحي والمصادر البيئية للأمراض.

وأشار "بن منيخر" إلى أن المحافظة تسعى لتفعيل كل القطاعات ذات العلاقة من أجل تحويل الإصحاح البيئي إلى واقع عملي يخدم أبناء المحافظة الذين هم الهدف الأساسي، وعليهم الدور الكبير في نجاحه بفهمهم وتعاونهم.

وتمنى تضافر كل الجهود للاستفادة من هذا البرنامج واستمراره، لكي ينعم المواطن ببيئة صحية خالية من مسببات الأمراض، داعياً بهذه المناسبة جميع شرائح وفئات المجتمع وجميع الجهات الرسمية والقطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون في سبيل إنجاح برنامج الإصحاح البيئي.

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محافظ صبيا يوجه بتكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم والبوفيهات
سبق

وجه محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، لجنة الإصحاح البيئي بتكثيف الجولات الميدانية التفتيشية والرقابية على جميع المطاعم والبوفيهات وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالمحافظة.

جاء ذلك لتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بتلك المحلات والعاملين بها؛ إيمانًا بأن الوقاية هي الأساس في الرعاية الصحية.

ويعتبر الإصحاح البيئي من البرامج التي تسعى إلى إيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها من سلامة الغذاء والماء والتعامل مع النفايات والمخلفات والصرف الصحي والمصادر البيئية للأمراض.

وأشار "بن منيخر" إلى أن المحافظة تسعى لتفعيل كل القطاعات ذات العلاقة من أجل تحويل الإصحاح البيئي إلى واقع عملي يخدم أبناء المحافظة الذين هم الهدف الأساسي، وعليهم الدور الكبير في نجاحه بفهمهم وتعاونهم.

وتمنى تضافر كل الجهود للاستفادة من هذا البرنامج واستمراره، لكي ينعم المواطن ببيئة صحية خالية من مسببات الأمراض، داعياً بهذه المناسبة جميع شرائح وفئات المجتمع وجميع الجهات الرسمية والقطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون في سبيل إنجاح برنامج الإصحاح البيئي.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
05:33 PM

محافظ صبيا يوجه بتكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم والبوفيهات

لتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بالمحلات والعاملين بها

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قاسم الخبراني - صبيا
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وجه محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، لجنة الإصحاح البيئي بتكثيف الجولات الميدانية التفتيشية والرقابية على جميع المطاعم والبوفيهات وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالمحافظة.

جاء ذلك لتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بتلك المحلات والعاملين بها؛ إيمانًا بأن الوقاية هي الأساس في الرعاية الصحية.

ويعتبر الإصحاح البيئي من البرامج التي تسعى إلى إيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها من سلامة الغذاء والماء والتعامل مع النفايات والمخلفات والصرف الصحي والمصادر البيئية للأمراض.

وأشار "بن منيخر" إلى أن المحافظة تسعى لتفعيل كل القطاعات ذات العلاقة من أجل تحويل الإصحاح البيئي إلى واقع عملي يخدم أبناء المحافظة الذين هم الهدف الأساسي، وعليهم الدور الكبير في نجاحه بفهمهم وتعاونهم.

وتمنى تضافر كل الجهود للاستفادة من هذا البرنامج واستمراره، لكي ينعم المواطن ببيئة صحية خالية من مسببات الأمراض، داعياً بهذه المناسبة جميع شرائح وفئات المجتمع وجميع الجهات الرسمية والقطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون في سبيل إنجاح برنامج الإصحاح البيئي.

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