كورونا في 5 دول إفريقية.. تزايد الإصابات وتراجع الوفيات وأول حالة شفاء بموريتانيا

الكونغو تتصدر بـ43 حالة جديدة والسنغال 15 وبوركينا فاسو 14 ورواندا 7

سجلت رواندا، سبع حالات إصابة جديدة بجائحة "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي إلى 134 حالة مؤكدة في البلاد.

وكانت رواندا قد اتخذت عدة إجراءات لتطويق انتشار الفيروس؛ حيث أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي، ضرورة استمرار إجراءات الحظر حتى استقرار الوضع.

بوركينا فاسو

أعلنت السلطات الصحية في بوركينافاسو، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بهذا الفيروس إلى 542 إصابة مؤكدة.

وأعلنت المصادر تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 32؛ مشيرة إلى تماثل 226 مصابًا إلى الشفاء.

شفاء أول مصاب في موريتانيا

أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا تماثُل أول مصاب بفيروس كورونا على أراضيها للشفاء.

ويتعلق الأمر بعامل أسترالي لدى شركة خاصة، كان قد أبلغ السلطات الموريتانية بإصابته بالفيروس.

إلى ذلك أكد وزير الصحة الموريتاني أن وزارته ستعيد إجراء الفحوصات على المصابين للتأكد من خلوهم من الفيروس.

يُذكر أن موريتانيا أعلنت تسجيل سبع إصابات بالفيروس إلى حد الساعة على أراضيها.

السنغال: 15 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أنه خلال إجراء 227 فحصًا، تم اكتشاف 15 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال بلغ ما مجموعه 314 حالة منذ 2 مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.

الكونغو تسجل 43 حالة جديدة مؤكدة

أعلنت الوزيرة الكونغولية للصحة والسكان، جاكلين ليديا ميكولو، اليوم، أن 43 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في البلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 117 حالة.

وكانت الكونغو قد أعلنت في أول مارس الماضي رصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس.