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"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية.. مهلة 40 يومًا

أكدت أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط: https://portal.mewa.gov.sa.

وأوضحت الوزارة أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يومًا من تاريخه؛ مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة.

وقالت الوزارة: إن التحديث يتم عبر زيارة الرابط واختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح.

ونشرت الوزارة دليلًا توضيحيًّا ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الجوال والحاسب الآلي.

ويمكن الدخول على الدليل عبر الجوال: https://bit.ly/3g7eb1r، وكذلك يمكن الدخول عبر جهاز الحاسب الآلي عبر الرابط: https://bit.ly/3aBytPe، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على الشرح عبر الرابط: https://bit.ly/2Q6cjvc.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية.. مهلة 40 يومًا
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط: https://portal.mewa.gov.sa.

وأوضحت الوزارة أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يومًا من تاريخه؛ مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة.

وقالت الوزارة: إن التحديث يتم عبر زيارة الرابط واختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح.

ونشرت الوزارة دليلًا توضيحيًّا ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الجوال والحاسب الآلي.

ويمكن الدخول على الدليل عبر الجوال: https://bit.ly/3g7eb1r، وكذلك يمكن الدخول عبر جهاز الحاسب الآلي عبر الرابط: https://bit.ly/3aBytPe، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على الشرح عبر الرابط: https://bit.ly/2Q6cjvc.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:12 PM

"البيئة" تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية.. مهلة 40 يومًا

أكدت أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,965

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط: https://portal.mewa.gov.sa.

وأوضحت الوزارة أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يومًا من تاريخه؛ مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة.

وقالت الوزارة: إن التحديث يتم عبر زيارة الرابط واختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح.

ونشرت الوزارة دليلًا توضيحيًّا ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الجوال والحاسب الآلي.

ويمكن الدخول على الدليل عبر الجوال: https://bit.ly/3g7eb1r، وكذلك يمكن الدخول عبر جهاز الحاسب الآلي عبر الرابط: https://bit.ly/3aBytPe، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على الشرح عبر الرابط: https://bit.ly/2Q6cjvc.

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