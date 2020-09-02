النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال"

تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال".

وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال"
سبق

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال".

وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:23 AM

"الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال"

تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
368

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال".

وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,433
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,982
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,165

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة