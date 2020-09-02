"الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال"
تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق
دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال".
وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي.
"الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-02
دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال".
وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:23 AM
"الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال"
تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق
دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال".
وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي.