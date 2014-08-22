تدشين وحدة إدارة الحالات الطبية بمستشفى ينبع العام

للتأكد من حصول المرضى على احتياجاتهم

أطلق قطاع صحي ينبع بمحافظة ينبع، وحدة إدارة الحالات الطبية بمستشفى ينبع العام، التي تُعنى بمتابعة الحالات المرضية، والتأكد من حصول المرضى على احتياجاتهم من وقت دخولهم المستشفى إلى مغادرتهم.

وأوضح مدير قطاع ينبع الصحي، الدكتور أيمن خلاف، أن الوحدة تُعد نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة لمرضى المستشفى، وتهدف إلى ضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.

وقال: إن مستشفى ينبع العام، يسعى من خلال هذه الوحدة إلى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ملائمة من خلال مراعاة احتياجات المرضى.

وأضاف الدكتور "خلاف"، أن المستشفى يهدف من خلال تلك الوحدة إلى ضمان حق المريض بالمستشفى، للحصول على خدمات طبية.

وأشار إلى أن وحدة إدارة الحالات الطبية ستعمل على تنسيق عملية تطبيق الخطة الطبية للمريض في الوقت المناسب، من خلال إعداد جدول زمني للمريض، منذ دخوله للمستشفى إلى مغادرته المستشفى بالتنسيق مع الأقسام المعنية وترتيب الحالات الطبية، لضمان الاستخدام الأمثل والمستمر لأسرة التنويم.