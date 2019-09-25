أسر "البر" الشرقية تعرض منتجاتها الوطنية بمعرض "في حب الوطن"

25 أسرة شاركت بمنتجات تعبر عن اليوم الوطني

عرضت أسر "جمعية البر" بالمنطقة الشرقية، أمس، بقاعة البر؛ منتجاتها من المشغولات اليدوية والحرفية التي اتخذت هوية وطنية واكتست بشعار اليوم الوطني 89 "همة حتى القمة".

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، سمير بن العزيز العفيصان، إن "الجمعية دشنت معرض في حب الوطن، احتفالًا باليوم الوطني 89 تحت شعار همة حتى القمة، وتضمن المعرض منتجات أسر الجمعية الرائدة التي تنافست من أجل تقديم أفضل منتج وطني يعبر عن اليوم الوطني 89 بشعاره وهويته".

وأضاف: أن "الجمعية هدفت من مشاركة الأسر إلى تنمية روح الانتماء والوطنية بالأسر وبزائري المعرض من أبناء الجمعية ومنسوبيها".

من جانبه قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، وعضو لجنة تحكيم المنتجات الوطنية للأسر، فيصل المسند، إن "هناك 25 أسرة شاركت بمنتجاتها بمعرض في حب الوطن، والذي استهدف تقديم منتجات وطنية تعبر عن اليوم الوطني 89".

وأضاف: أن "منتجات الأسر عبرت عن التراث الوطني السعودي، وجسدت التاريخ الوطني بكل ما تحمله من موروث شعبي وتراثي، وهو ما لفت أنظار زائري المعرض من منسوبي الجمعية".