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بأكثر من 16 ملياراً.. الملك يدشن مشاريع تنموية في القصيم اليوم

في التعليم والبلديات والمياه والسياحة والنقل والبيئة والمياه والزراعة

يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أهالي منطقة القصيم، خلال حفل يقام في قصر الوادي، وسيدشن مشاريع تنموية واقتصادية في عدة وزارات ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى.
ويتوقع أن يتضمن جدول الحفل؛ تلاوة القرآن الكريم ثم كلمة أمير منطقة القصيم ثم تقديم عرض مرئي عن المشاريع التي ستتفتح قبل تقديم عرض مرئي عن مبادرات إمارة منطقة القصيم.
وسيدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد، 402 مشروع بقيمة 12.151.913.844 مليار ريال.
وتشمل المشروعات؛ مشروع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيمة 20 مليون ريال، و246 مشروعاً لوزارة الشؤون البلدية وأمانة وبلديات منطقة القصيم، بقيمة 1.961.073.158 ريالاً.
وفيما يتعلق بوزارة البيئة والمياه والزراعة والإدارة العامة لخدمات المياه، سيتم تدشين ثمانية مشاريع بقيمة 433.327.225 ريالاً، إضافة إلى 14 مشروعاً لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وإدارة كهرباء القصيم بقيمة 4.535.000.000 ريال.
وتحظى الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية بأربعة مشاريع بإجمالي 104.631.447 ريالاً، فيما تنال وزارة الإسكان مشروعين بقيمة 338.918.000 ريال.
وبخصوص وزارة التعليم، فسيكون لـ"جامعة القصيم" 28 مشروعاً بإجمالي 2.953.676.956.56 ريالاً، فيما تحظى الإدارة العامة للتعليم بـ73 مشروعاً بقيمة 531.908.449 ريالاً، وتنال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ثلاثة مشاريع بقيمة 136.197.113 ريالاً.
وتحظى وزارة النقل بـ21 مشروعاً بقيمة 1.034.854.396 ريالاً، وتنال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعين بقيمة 102.346.000 ريال.
وسيضع الملك سلمان حجر الأساس لـ199 مشروعاً بقيمة 4.202.976.343 ريالاً، ويكون للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروعان بقيمة 103.400.000 ريال، ولأمانة وبلديات القصيم 175 مشروعاً بنحو 2.611.576.398 ريالاً.
ولوزارة البيئة والمياه والزراعة "الإدارة العامة لخدمات المياه" 16 مشروعاً بقيمة 1.223.059.059 ريالاً، وللهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مشروع واحد بإجمالي 68.874.456 ريالاً، ولجامعة القصيم خمسة مشاريع بقيمة 196.066.430 ريالاً.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأكثر من 16 ملياراً.. الملك يدشن مشاريع تنموية في القصيم اليوم
سبق

يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أهالي منطقة القصيم، خلال حفل يقام في قصر الوادي، وسيدشن مشاريع تنموية واقتصادية في عدة وزارات ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى.
ويتوقع أن يتضمن جدول الحفل؛ تلاوة القرآن الكريم ثم كلمة أمير منطقة القصيم ثم تقديم عرض مرئي عن المشاريع التي ستتفتح قبل تقديم عرض مرئي عن مبادرات إمارة منطقة القصيم.
وسيدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد، 402 مشروع بقيمة 12.151.913.844 مليار ريال.
وتشمل المشروعات؛ مشروع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيمة 20 مليون ريال، و246 مشروعاً لوزارة الشؤون البلدية وأمانة وبلديات منطقة القصيم، بقيمة 1.961.073.158 ريالاً.
وفيما يتعلق بوزارة البيئة والمياه والزراعة والإدارة العامة لخدمات المياه، سيتم تدشين ثمانية مشاريع بقيمة 433.327.225 ريالاً، إضافة إلى 14 مشروعاً لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وإدارة كهرباء القصيم بقيمة 4.535.000.000 ريال.
وتحظى الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية بأربعة مشاريع بإجمالي 104.631.447 ريالاً، فيما تنال وزارة الإسكان مشروعين بقيمة 338.918.000 ريال.
وبخصوص وزارة التعليم، فسيكون لـ"جامعة القصيم" 28 مشروعاً بإجمالي 2.953.676.956.56 ريالاً، فيما تحظى الإدارة العامة للتعليم بـ73 مشروعاً بقيمة 531.908.449 ريالاً، وتنال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ثلاثة مشاريع بقيمة 136.197.113 ريالاً.
وتحظى وزارة النقل بـ21 مشروعاً بقيمة 1.034.854.396 ريالاً، وتنال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعين بقيمة 102.346.000 ريال.
وسيضع الملك سلمان حجر الأساس لـ199 مشروعاً بقيمة 4.202.976.343 ريالاً، ويكون للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروعان بقيمة 103.400.000 ريال، ولأمانة وبلديات القصيم 175 مشروعاً بنحو 2.611.576.398 ريالاً.
ولوزارة البيئة والمياه والزراعة "الإدارة العامة لخدمات المياه" 16 مشروعاً بقيمة 1.223.059.059 ريالاً، وللهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مشروع واحد بإجمالي 68.874.456 ريالاً، ولجامعة القصيم خمسة مشاريع بقيمة 196.066.430 ريالاً.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:07 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:11 AM

بأكثر من 16 ملياراً.. الملك يدشن مشاريع تنموية في القصيم اليوم

في التعليم والبلديات والمياه والسياحة والنقل والبيئة والمياه والزراعة

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بدر العتيبي - القصيم
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يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أهالي منطقة القصيم، خلال حفل يقام في قصر الوادي، وسيدشن مشاريع تنموية واقتصادية في عدة وزارات ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى.
ويتوقع أن يتضمن جدول الحفل؛ تلاوة القرآن الكريم ثم كلمة أمير منطقة القصيم ثم تقديم عرض مرئي عن المشاريع التي ستتفتح قبل تقديم عرض مرئي عن مبادرات إمارة منطقة القصيم.
وسيدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد، 402 مشروع بقيمة 12.151.913.844 مليار ريال.
وتشمل المشروعات؛ مشروع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيمة 20 مليون ريال، و246 مشروعاً لوزارة الشؤون البلدية وأمانة وبلديات منطقة القصيم، بقيمة 1.961.073.158 ريالاً.
وفيما يتعلق بوزارة البيئة والمياه والزراعة والإدارة العامة لخدمات المياه، سيتم تدشين ثمانية مشاريع بقيمة 433.327.225 ريالاً، إضافة إلى 14 مشروعاً لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وإدارة كهرباء القصيم بقيمة 4.535.000.000 ريال.
وتحظى الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية بأربعة مشاريع بإجمالي 104.631.447 ريالاً، فيما تنال وزارة الإسكان مشروعين بقيمة 338.918.000 ريال.
وبخصوص وزارة التعليم، فسيكون لـ"جامعة القصيم" 28 مشروعاً بإجمالي 2.953.676.956.56 ريالاً، فيما تحظى الإدارة العامة للتعليم بـ73 مشروعاً بقيمة 531.908.449 ريالاً، وتنال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ثلاثة مشاريع بقيمة 136.197.113 ريالاً.
وتحظى وزارة النقل بـ21 مشروعاً بقيمة 1.034.854.396 ريالاً، وتنال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعين بقيمة 102.346.000 ريال.
وسيضع الملك سلمان حجر الأساس لـ199 مشروعاً بقيمة 4.202.976.343 ريالاً، ويكون للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروعان بقيمة 103.400.000 ريال، ولأمانة وبلديات القصيم 175 مشروعاً بنحو 2.611.576.398 ريالاً.
ولوزارة البيئة والمياه والزراعة "الإدارة العامة لخدمات المياه" 16 مشروعاً بقيمة 1.223.059.059 ريالاً، وللهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مشروع واحد بإجمالي 68.874.456 ريالاً، ولجامعة القصيم خمسة مشاريع بقيمة 196.066.430 ريالاً.

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