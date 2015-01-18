"الاستثمارات العامة" يوقع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

مع "بوسكو" و"سامسونج سي تي" على هامش منتدى الاستثمار السعودي الكوري

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة بوسكو وشركة سامسونج سي تي، اليوم، عن توقيعهم مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي الكوري الذي احتضنته العاصمة الرياض، إبان زيارة فخامة رئيس جمهورية كوريا للمملكة.



حضر توقيع المذكرة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون-سونغ ووك، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.



ووقع المذكرة كل من نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، ورئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية والهيدروجين بشركة بوسكو، بيونغ-أوغ يو، والرئيس التنفيذي لمجموعة سامسونج سي تي، سي-شول أو.

ويتماشى التعاون بين الأطراف مع إستراتيجية المملكة في تبني دور ريادي في الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، ودعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ دراسات جدوى لتطوير مشروع إنتاج هيدروجين أخضر في المملكة العربية السعودية لأغراض التصدير.



وقال الحميّد: "يرحب صندوق الاستثمارات العامة بهذه الاتفاقية مع شركة بوسكو وشركة سامسونج سي تي، الموقعة في وقت يسعى فيه الصندوق إلى التوسع في استثماراته في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تنفيذه العديد من المشاريع التي تحقق الاستدامة، وبلا شك أن الصندوق يلعب دورًا حيويًا في تحقيق استهداف المملكة في الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، وتعد هذه الشراكة امتدادًا طبيعيًا ومهمًا للأنشطة المختلفة التي يجري تنفيذها".



من جانبه أكد بيونغ-أوغ يو، أن المملكة تتمتع بإمكانية إنتاج الطاقة المتجددة بأقل التكاليف على مستوى العالم، وهي إحدى الدول الأكثر أهمية لشركة بوسكو، وبخاصة أننا نخطط لتطوير أعمال مهمة في مجال إنتاج الهيدروجين، ونتطلع لتأسيس أعمال ناجحة في هذا القطاع ودعم نموه في المملكة.



من جانبه أوضح سي-شول أو، أن "سامسونج سي تي" تعمل على تعزيز قدراتها عبر كامل سلسلة التوريد، بدأ من الإنتاج إلى الاستخدام، وذلك من خلال التركيز على الهيدروجين الذي يعد مستقبل الطاقة، وسنعمل لنكون شريكًا وثيقًا للمملكة العربية السعودية من أجل تقديم الدعم لأن تصبح المملكة من أكبر مصدري الهيدروجين على مستوى العالم.



وأضاف أن التعاون بين الأطراف الثلاثة سيشكل نقلة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وسيسهم في نقل المعرفة بين المملكة وجمهورية كوريا على المدى الطويل؛ حيث تعد مجموعة سامسونج سي تي شركة رائدة ومتخصصة في أعمال البناء الهندسية والتبادل والاستثمار التجاري، بينما تعد شركة بوسكو واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للحديد في جمهورية كوريا، التي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 38% من أسهمها في عام 2015.



من جهة أخرى وقعت كل من شركتي بوسكو وسامسونج سي تي اتفاقية خدمات رئيسية تشمل التطوير الفني للنتروجين السائل لصالح إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر عالميًا في عام 2021، وتعمل بوسكو على دعم وتحفيز مشاريع إنتاج الهيدروجين؛ حيث تهدف لأن تكون ضمن أكبر عشرة منتجين في العالم، وتتطلع لإنتاج ما يصل إلى 7 ملايين طن من الهيدروجين في العام 2050، كما تستهدف حاليًا إنتاج نصف مليون طن باستثمارات تبلغ 10 تريليونات وون كوري حتى العام 2030.



وتشجع شركة سامسونج سي تي حلول الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن خططها للنمو المستقبلي، مستفيدة من خبراتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقًا رئيسًا لأعمال الهيدروجين الأخضر.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الجديدة والواعدة في المملكة؛ ومن ضمنها قطاع الطاقة، بما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق2021 - 2025؛ حيث سيسهم المشروع في تنويع اقتصاد المملكة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أنها تأتي بالتزامن مع نجاح الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة ومستدامة في المملكة، ومنها قطاعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.