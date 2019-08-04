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87 موظفة جوازات يسهمْن في دخول 700 ألف حاج عبر مطار المدينة

تلقينَ العديد من الدورات التدريبية والتطويرية

تمكنت 87 موظفة من جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من تسجيل دخول 700 ألف حاج، وذلك من خلال تواجدهن داخل صالات الحج بمطار المدينة المنورة على مدار الساعة.
وتنفذ الموظفات مهام استقبال الحجاج وتسجيل خصائصهم الحيوية في الحاسب الآلي، وإنهاء إجراءات قدومهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.
وقالت الموظفة في جوازات مطار المدينة، ريهام البلوي: "أشعر أنا وبقية زميلاتي بفرح وسرور ونحن نعمل في خدمة الحجاج داخل صالات الحج، وذلك باستقبالهم وتسجيل بياناتهم عبر الحاسب الآلي".

من جانبها قالت زميلتها رؤى الرحيلي: "السعادة لا تكاد توصف ونحن نساعد العجزة وكبار السن ونشاهد الفرحة على محياهم"، مشيرة إلى أنها وزميلاتها تلقين العديد من الدورات التدريبية والتطويرية والتي أسهمت بشكل إيجابي في سرعة إنجاز تسجيل دخول الحجاج إلى المملكة.

من جانبه، أوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، العميد فواز بن قالط الفقير، أن جوازات مطار المدينة استقبلت 700 ألف حاج منذ بداية مرحلة قدوم الحجيج، مشيراً إلى أن موظفات جوازات مطار المدينة المنورة كان لهن دور واضح ومشرّف مع بقية الموظفين في نجاح دخول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.
وأضاف: "تم تأهيلهن وتقديم الدورات التدريبية والتطويرية لهن والتي كان لها بالغ الأثر في صقل مهاراتهن العملية، مشيراً إلى أن وجود الموظفات ساعد في تقديم الخدمة للنساء وكبار السن والعجزة وكافة حجاج بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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87 موظفة جوازات يسهمْن في دخول 700 ألف حاج عبر مطار المدينة
سبق

تمكنت 87 موظفة من جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من تسجيل دخول 700 ألف حاج، وذلك من خلال تواجدهن داخل صالات الحج بمطار المدينة المنورة على مدار الساعة.
وتنفذ الموظفات مهام استقبال الحجاج وتسجيل خصائصهم الحيوية في الحاسب الآلي، وإنهاء إجراءات قدومهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.
وقالت الموظفة في جوازات مطار المدينة، ريهام البلوي: "أشعر أنا وبقية زميلاتي بفرح وسرور ونحن نعمل في خدمة الحجاج داخل صالات الحج، وذلك باستقبالهم وتسجيل بياناتهم عبر الحاسب الآلي".

من جانبها قالت زميلتها رؤى الرحيلي: "السعادة لا تكاد توصف ونحن نساعد العجزة وكبار السن ونشاهد الفرحة على محياهم"، مشيرة إلى أنها وزميلاتها تلقين العديد من الدورات التدريبية والتطويرية والتي أسهمت بشكل إيجابي في سرعة إنجاز تسجيل دخول الحجاج إلى المملكة.

من جانبه، أوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، العميد فواز بن قالط الفقير، أن جوازات مطار المدينة استقبلت 700 ألف حاج منذ بداية مرحلة قدوم الحجيج، مشيراً إلى أن موظفات جوازات مطار المدينة المنورة كان لهن دور واضح ومشرّف مع بقية الموظفين في نجاح دخول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.
وأضاف: "تم تأهيلهن وتقديم الدورات التدريبية والتطويرية لهن والتي كان لها بالغ الأثر في صقل مهاراتهن العملية، مشيراً إلى أن وجود الموظفات ساعد في تقديم الخدمة للنساء وكبار السن والعجزة وكافة حجاج بيت الله الحرام.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
08:06 PM

87 موظفة جوازات يسهمْن في دخول 700 ألف حاج عبر مطار المدينة

تلقينَ العديد من الدورات التدريبية والتطويرية

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عبدالله الراجحي - المدينة المنورة
4
2,543

تمكنت 87 موظفة من جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من تسجيل دخول 700 ألف حاج، وذلك من خلال تواجدهن داخل صالات الحج بمطار المدينة المنورة على مدار الساعة.
وتنفذ الموظفات مهام استقبال الحجاج وتسجيل خصائصهم الحيوية في الحاسب الآلي، وإنهاء إجراءات قدومهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.
وقالت الموظفة في جوازات مطار المدينة، ريهام البلوي: "أشعر أنا وبقية زميلاتي بفرح وسرور ونحن نعمل في خدمة الحجاج داخل صالات الحج، وذلك باستقبالهم وتسجيل بياناتهم عبر الحاسب الآلي".

من جانبها قالت زميلتها رؤى الرحيلي: "السعادة لا تكاد توصف ونحن نساعد العجزة وكبار السن ونشاهد الفرحة على محياهم"، مشيرة إلى أنها وزميلاتها تلقين العديد من الدورات التدريبية والتطويرية والتي أسهمت بشكل إيجابي في سرعة إنجاز تسجيل دخول الحجاج إلى المملكة.

من جانبه، أوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، العميد فواز بن قالط الفقير، أن جوازات مطار المدينة استقبلت 700 ألف حاج منذ بداية مرحلة قدوم الحجيج، مشيراً إلى أن موظفات جوازات مطار المدينة المنورة كان لهن دور واضح ومشرّف مع بقية الموظفين في نجاح دخول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.
وأضاف: "تم تأهيلهن وتقديم الدورات التدريبية والتطويرية لهن والتي كان لها بالغ الأثر في صقل مهاراتهن العملية، مشيراً إلى أن وجود الموظفات ساعد في تقديم الخدمة للنساء وكبار السن والعجزة وكافة حجاج بيت الله الحرام.

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