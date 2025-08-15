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"الحربي" للمرتبة الـ12 بجامعة جازان

صدرت موافقة رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بترقية مدير شؤون أعضاء هيئة الموظفين حسن بن ناصر الحربي للمرتبة الثانية عشرة .

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"الحربي" للمرتبة الـ12 بجامعة جازان
سبق

صدرت موافقة رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بترقية مدير شؤون أعضاء هيئة الموظفين حسن بن ناصر الحربي للمرتبة الثانية عشرة .

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
11:13 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
01:11 AM

"الحربي" للمرتبة الـ12 بجامعة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدرت موافقة رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بترقية مدير شؤون أعضاء هيئة الموظفين حسن بن ناصر الحربي للمرتبة الثانية عشرة .

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