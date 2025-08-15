صدرت موافقة رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بترقية مدير شؤون أعضاء هيئة الموظفين حسن بن ناصر الحربي للمرتبة الثانية عشرة .
"الحربي" للمرتبة الـ12 بجامعة جازان
صدرت موافقة رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بترقية مدير شؤون أعضاء هيئة الموظفين حسن بن ناصر الحربي للمرتبة الثانية عشرة .
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"الحربي" للمرتبة الـ12 بجامعة جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-14
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
11:13 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
01:11 AM
"الحربي" للمرتبة الـ12 بجامعة جازان
صدرت موافقة رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بترقية مدير شؤون أعضاء هيئة الموظفين حسن بن ناصر الحربي للمرتبة الثانية عشرة .
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