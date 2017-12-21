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"فورد" تنوي تحسين بطاريات سيارتها الكهربائية "بيك آب فورد إف- 150 لايتينج"

لم تكشف عن أسعار نماذج سيارتها الكهربائية الجديدة حتى الآن

كشفت تقارير صحفية عالمية، نية شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، تحسين بطاريات سيارتها الكهربائية الجديدة "بيك آب فورد إف- 150 لايتينج"؛ بحيث تبلغ 131 كيلووات في الساعة.

وأشار موقع "أوتو إيفولوشن" إلى أن النموذج القياسي للسيارة، ستبلغ قدرة بطاريته 98 كيلووات في الساعة، ويمكنه السير لمسافة 230 ميلًا؛ ولكنها ستطرح نموذجًا أكبر تبلغ قدرة بطاريته 131 كيلووات في الساعة، يمكنها السير حتى 300 ميلًا.

ولم تكشف "فورد" بعدُ عن أسعار نماذج سيارتها الكهربائية الجديدة حتى الآن.

وتوقعت المصادر أن يبدأ سعر سيارة فورد الجديدة من 39 ألفًا و974 دولارًا أمريكيًّا، و42 ألفًا للتجزئة؛ فيما سيصل سعر النسخة الأعلى إلى 90 ألف دولار.

وستحتوي تلك السيارات من فورد على تقنيات ذكية عديدة، أبرزها المرايا القابلة للطي كهربائيًّا، وشاشة لمسية بقياس 15.5 بوصة.

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"فورد" تنوي تحسين بطاريات سيارتها الكهربائية "بيك آب فورد إف- 150 لايتينج"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، نية شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، تحسين بطاريات سيارتها الكهربائية الجديدة "بيك آب فورد إف- 150 لايتينج"؛ بحيث تبلغ 131 كيلووات في الساعة.

وأشار موقع "أوتو إيفولوشن" إلى أن النموذج القياسي للسيارة، ستبلغ قدرة بطاريته 98 كيلووات في الساعة، ويمكنه السير لمسافة 230 ميلًا؛ ولكنها ستطرح نموذجًا أكبر تبلغ قدرة بطاريته 131 كيلووات في الساعة، يمكنها السير حتى 300 ميلًا.

ولم تكشف "فورد" بعدُ عن أسعار نماذج سيارتها الكهربائية الجديدة حتى الآن.

وتوقعت المصادر أن يبدأ سعر سيارة فورد الجديدة من 39 ألفًا و974 دولارًا أمريكيًّا، و42 ألفًا للتجزئة؛ فيما سيصل سعر النسخة الأعلى إلى 90 ألف دولار.

وستحتوي تلك السيارات من فورد على تقنيات ذكية عديدة، أبرزها المرايا القابلة للطي كهربائيًّا، وشاشة لمسية بقياس 15.5 بوصة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
11:05 AM

"فورد" تنوي تحسين بطاريات سيارتها الكهربائية "بيك آب فورد إف- 150 لايتينج"

لم تكشف عن أسعار نماذج سيارتها الكهربائية الجديدة حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية، نية شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، تحسين بطاريات سيارتها الكهربائية الجديدة "بيك آب فورد إف- 150 لايتينج"؛ بحيث تبلغ 131 كيلووات في الساعة.

وأشار موقع "أوتو إيفولوشن" إلى أن النموذج القياسي للسيارة، ستبلغ قدرة بطاريته 98 كيلووات في الساعة، ويمكنه السير لمسافة 230 ميلًا؛ ولكنها ستطرح نموذجًا أكبر تبلغ قدرة بطاريته 131 كيلووات في الساعة، يمكنها السير حتى 300 ميلًا.

ولم تكشف "فورد" بعدُ عن أسعار نماذج سيارتها الكهربائية الجديدة حتى الآن.

وتوقعت المصادر أن يبدأ سعر سيارة فورد الجديدة من 39 ألفًا و974 دولارًا أمريكيًّا، و42 ألفًا للتجزئة؛ فيما سيصل سعر النسخة الأعلى إلى 90 ألف دولار.

وستحتوي تلك السيارات من فورد على تقنيات ذكية عديدة، أبرزها المرايا القابلة للطي كهربائيًّا، وشاشة لمسية بقياس 15.5 بوصة.

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