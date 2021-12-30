"الرياضة" تعلن تحديث بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب.. كمامة ومقعد فارغ

يمكن لأفراد العائلة الجلوس معًا ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، تحديث البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت، حيث اعتمدت وجود مقعد فارغ بين كل فرد وآخر أو عائلة وأخرى.

أعلنت وزارة الرياضة وبالتنسيق مع هيئة الصحة العامة عن تحديثات في البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت.

وجاءت تحديثات بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب وفقاً للقواعد الأساسية للصحة العامة، وهي الحماية والوقاية والتباعد وتتضمن ما يلي:

- الالتزام بلبس الكمامة في كل مرافق الملعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس في المدرجات.

- يُسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بلقاح كوفيد-19 حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح (خمس سنوات)، وفقًا لحالتهم في تطبيق "توكلنا".

- يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس معًا، ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد خالٍ بين الأفراد.

- الالتزام بوجود مقعد خال بين كل فرد وآخر أو عائلة وأخرى.

- يتم تطبيق التباعد لمسافة متر ونصف في كل مرافق الملعب الأخرى، بما فيها أماكن الانتظار والمصليات والمطاعم.

- يجب أن يكون جميع العاملين والموظفين في الملعب محصنين، كما يظهر في تطبيق "توكلنا".

- سيقوم المراقبون بمتابعة ارتداء الجماهير للكمامة عند الجلوس في المدرجات، وفي كل مرافق الملعب المغلقة والمفتوحة.

- منع إدخال المأكولات والمشروبات للمدرجات من قبل الجماهير.

- ضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.